Incentivi Ristorazione: è ripartito il bonus assunzioni

Riparte l’incentivo per l’assunzione di giovani diplomati nelle imprese del comparto gastronomia italiana: domande entro il 31 ottobre 2024.

Il 1° ottobre 2024 è ripartito l’incentivo previsto nell’ambito del Fondo agroalimentare per l’assunzione di giovani diplomati: si tratta dei contributi a fondo perduto per ristoranti, pasticcerie e gelaterie che rientrano nel settore operativo della gastronomia made in Italy.

Lo comunica Invitalia, sottolineando come siano ancora disponibili oltre 9 milioni di euro al netto delle agevolazioni già concesse, per un totale di 6,8 milioni di euro a beneficio di 245 imprese.

Per quanto riguarda il bonus assunzione, è possibile beneficiarne per la stipula di contratti di apprendistato a favore di giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

È previsto un contributo a fondo perduto fino a 30mila euro per coprire fino al 70% delle spese sostenute dalle imprese che assumono.

È ancora possibile inviare le domande di contributo previste dal MASAF, presentando le istanze dal 1° al 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata del sito Invitalia (qui in link della pagina dedicata alla domanda).