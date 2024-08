Incentivi ISMEA in Agricoltura: “Più Impresa” per donne e giovani

Incentivi e agevolazioni per favorire il ricambio generazionale e ampliare le aziende agricole esi-stenti coinvolgendo donne e giovani under 41.

È destinata alle MPMI agricole composte da donne e da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni la misura ISMEA “Più Impresa”, che incentiva il subentro nella conduzione di un’azienda agricola al fine di favorire il ricambio generazionale e ampliare le aziende agricole esistenti.

Giovani imprenditori agritech: al via la call Ideas2Grow 5 Luglio 2024

“Più Impresa”, infatti, si basa sull’erogazione di un mutuo agevolato a tasso zero e di un contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 35% delle spese ammissibili, agevolando i giovani e le donne che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda agricola o che sono già attivi da almeno due anni e intendono ampliare l’attività, sempre in ambito agricolo.

Sono previsti un periodo di preconvalida e un periodo di convalida relativi alle domande di ammissione agli incentivi:

preconvalida: dal 29 luglio al 30 settembre 2024, per la compilazione e la preconvalida delle domande, una condizione necessaria per proseguire con l’invio delle richieste;

convalida: dal 5 al 30 settembre 2024, per compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.

È possibile registrarsi al portale dedicato attivato da ISMEA, anche scaricando il manuale utente.