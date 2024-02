Bando CNR per le PMI: contributi fino a 1 milione di euro

Primo bando lanciato dal CNR per il finanziamento di progetti innovativi promossi dalle PMI: i requisiti richiesti e le scadenze per la domanda.

Al via il bando CNR per il finanziamento di progetti innovativi delle PMI, basato su un plafond di risorse pari a 20 milioni di euro e promosso nell’ambito delle attività del National Biodiversity Future Center (NBFC) – Spoke8 “Open Innovation & Development of KETs”.

L’iniziativa si propone di sostenere le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale avviate dalle piccole e medie imprese, erogando contributi fino a 1 milione di euro.

Il bando CNR per la Biodiversità e l’Innovazione

I progetti devono essere mirati a incentivare lo sviluppo e l’utilizzo di:

green-low cost Key Enabling Technologies (KETs);

tecnologie Internet of Things (IoT) e Artificial Intelligence (AI) per la conservazione, monitoraggio, restauro e valorizzazione della biodiversità nei contesti mare, terra incluse acque dolci, zone urbane.

Il bando CNR per PMI finanzia proposte progettuali volte a stimolare la partecipazione di cittadini e stakeholder nello sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni, anche mettendo in pratica iniziative che possano migliorare la sostenibilità delle attività socioeconomiche.

Requisiti di progetto

I progetti devono basarsi su uno tra questi dieci topics:

tecnologie innovative per l’identificazione e il riconoscimento di taxa;

sistemi innovativi di monitoraggio delle componenti biotiche ed abiotiche degli habitat, ecosistemi, infrastrutture o ambienti interni;

sviluppo di soluzioni avanzate per analizzare, integrare e trattare grandi massi di dati (Big Data) con l’obiettivo di gestire rischi per la biodiversità;

sviluppo e implementazione di sistemi di gestione tramite tecniche di precision forestry, precision agro-forestry, finalizzate a ridurre l’impatto sulla biodiversità:

sviluppo di Nature-Based Solutions per implementare azioni innovative di restauro di ecosistemi marini e terrestri, utilizzando materiali e approcci sostenibili;

sistemi avanzati per la divulgazione, comunicazione e fruizione dei dati e dei contenuti prodotti nel Centro Nazionale mediante tecniche di realtà virtuale ed aumentata, metacontenuti, digital twin;

sistemi di precision fish farming e acquacoltura sostenibile, metodi di allevamento innovativi ed a ridotto impatto ambientale, mangimi circolari ed a bassa impronta di carbonio nell’acquacoltura;

identificazione, sperimentazione clinica e produzione di composti con proprietà farmacologiche, nutraceutiche e cosmetiche da specie animali e vegetali;

sviluppo di strumenti innovativi per dare soluzioni a favore della conservazione della biodiversità;

sistemi avanzati per una pesca sostenibile ed a minore impatto sulla biodiversità.

Invio delle candidature

Le domande di partecipazione al bando devono essere inoltrate via PEC entro il 14 marzo 2024, nelle modalità indicate dal CNR sul portale ufficiale.

La domanda, contenente i documenti richiesti, potrà essere presentata entro le ore 18:00 mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo-ammcen@pec.cnr.it, indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Domanda di finanziamento – Bando NBFC_S8_PMI [Acronimo Progetto]”, dove per “Acronimo di Progetto” si intende un acronimo identificativo univoco della proposta di progetto.

La domanda dovrà essere presentata dal proponente in caso di partecipazione in forma singola o dal capofila in caso di partenariato.