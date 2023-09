Nuovo Bonus Ricerca per le PMI del Mezzogiorno

Bonus Ricerca nel Mezzogiorno, bando MIMIT 2023: pre-compilazione delle domande dal 20 settembre per le PMI del Sud che vogliono accedere agli incentivi.

Come disposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per qust’anno le PMI del Mezzogiorno hanno a disposizione un plafond di 400 milioni per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività, nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.

Il nuovo bando MIMIT, prevede l’apertura dello sportello per la presentazione di programmi imprenditoriali innovativi e sostenibili il 18 ottobre, ma la pre-compilazione delle richieste è possibile dal 20 settembre, sul sito Invitalia.

Bonus Ricerca nel Mezzogiorno 2023

Bonus Mezzogiorno 2023: modello e istruzioni online 5 Giugno 2023

Sono coinvolte nel bando 2023 per la concessione del Bonus Ricerca le PMI attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Sostenendo il processo di transizione delle piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno, infatti, il Bonus Ricerca si propone di incentivare gli investimenti imprenditoriali innovativi, che facciano ricorso alle tecnologie digitali secondo il Piano Transizione 4.0.

I progetti delle imprese, in particolare, devono prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti (come Cloud e Realtà virtuale) funzionali all’ampliamento della capacità produttiva, ma anche alla diversificazione della produzione, alla realizzazione di nuovi prodotti o alla realizzazione una nuova unità produttiva. Ai fini della valutazione saranno riconosciuti punti aggiuntivi ai programmi che prevedono anche un contenuto di sostenibilità ed efficienza energetica.

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75% delle spese ammissibili (macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie, programmi informatici e licenze, acquisizione di certificazioni ambientali, servizi di consulenza).

I programmi devono prevedere spese non inferiori a 750mila euro e non superiori a 5milioni di euro, rientrando nel 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.

Come fare domanda per il Bonus Ricerca al Sud

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate attraverso la procedura telematica attiva accessibile nella piattaforma di Invitalia.

La compilazione delle domande può avvenire dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023, mentre l’invio può essere effettuato a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.