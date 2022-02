Bonus Alberghi 2022, click day il 28 febbraio: FAQ e casi particolari

Online le FAQ per la domanda di Bonus Alberghi 2022: click day il 28 febbraio per ottenere contributi a fondo perduto e crediti d'imposta.

Alle ore 12:00 del 28 febbraio scatta il click day (con procedura a sportello) per il Bonus Alberghi 2022 previsto dal Decreto PNRR, che stanzia 600 milioni in forma di contributi a fondo perduto e crediti d’imposta per interventi di riqualificazione delle strutture turistiche-ricettive.

Beneficiari del Bonus

Nuovo Bonus Alberghi: guida gli incentivi in arrivo 8 Febbraio 2022 Il Bonus è concesso in base all’ordine di presentazione delle domande ed è erogato dal Ministero del Turismo (misura “Incentivi finanziari per le imprese turistiche” – IFIT) ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Il 50% delle risorse è destinato a interventi di riqualificazione energetica; il 40% alle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Interventi ammessi

Gli incentivi possono essere richiesti per i seguenti interventi: miglioramento efficienza energetica; riqualificazione antisismica; eliminazione barriere architettoniche; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati; realizzazione piscine termali (solo per stabilimenti termali); digitalizzazione; acquisto mobili.

Requisiti di accesso

Le imprese che fanno domanda di agevolazione devono rispettare alcuni requisiti, che devono essere mantenuti per cinque anni dopo l’erogazione degli incentivi: devono essere iscritte al registro imprese; gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività; essere in regola con il DURC e la normativa antimafia; essere regolari dal punto di vista fiscale.

Incentivi concessi

Nell’ambito delle agevolazioni concesse, è previsto un credito d’imposta fino all’80%(cedibile a terzi) sulle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, nonché un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40mila (aumentabile a 100mila in presenza di particolari requisiti legati a interventi di digitalizzazione, di imprenditoria femminile e giovanile, o di attività nel Mezzogiorno). Credito d’imposta e contributo sono cumulabili se non si supera il limite di spesa ammissibile per gli interventi.

Domanda

Ristori e bonus al Turismo: piattaforma online, domande al via 21 Febbraio 2022 Le domande si possono essere presentare dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma web di Invitalia utilizzando un’identità digitale e compilando il modulo è già disponibile online. Servono anche firma digitale e PEC.

Le richieste sono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e gli incentivi sono erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda è possibile apportare modifiche o integrazioni, ottenendo però un nuovo riferimento temporale per l’ordine cronologico di valutazione. Entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello, è resa pubblica la graduatoria delle richieste.

FAQ sul Bonus Alberghi 2022

In riferimento all’Avviso del 23 dicembre 2021 con le istruzioni applicative per l’erogazione di contributi a fondo perduto e bonus fiscali a favore delle imprese turistiche (Art. 1 DL 152/2021) il Ministero del Turismo ha pubblicato le seguenti FAQ:.

Agriturismi e attività ricettiva

Per le attività agrituristiche, è necessario offrire anche il servizio di ricettività?

Nella definizione di attività agrituristiche rientrano: ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona; l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali; l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Tuttavia:

è essenziale che l’impresa agrituristica svolga, con idonea organizzazione, il servizio ricettivo; l’eventuale esercizio di altra attività non deve risultare prevalente in termini di volume d’affari, rispetto all’attività ricettiva destinata all’ospitalità.

Ospitalità e ristorazione

Nel caso in cui la stessa impresa fornisca il servizio di ospitalità e di ristorazione al medesimo cliente, a quale dei due servizi si deve imputare il corrispettivo?

Il Ministero chiarisce che, nell’ipotesi prospettata, l’intero corrispettivo deve intendersi riferito al servizio di ospitalità, che assume carattere prevalente.

Fiere e padiglioni

Nel caso di un complesso fieristico composto da più padiglioni, è possibile presentare domanda per interventi su uno o più di essi?

Se è un unico compendio fieristico composto da più padiglioni, il progetto può riguardare anche tutti i padiglioni dimostrando che si tratta di un’unica struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.