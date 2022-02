Ristori e bonus al Turismo: piattaforma online, domande al via

Dal Ministero del Turismo arrivano le istruzioni per accedere al credito d’imposta e al contributo a fondo perduto destinati alle attività del turismo.

Entra nel vivo la misura prevista nell’ambito del PNRR per supportare le imprese turistiche attive sul territorio nazionale, beneficiarie di un credito d’imposta e di un contributo a fondo perduto.

A partire dal 21 febbraio sono a disposizione sul portale di Invitalia le istruzioni e i moduli per l’invio della domanda, che tuttavia potrà essere compilata e inviata solo dal 28 febbraio. Con l’avviso dello scorso 23 dicembre 2021 il Ministero del Turismo ha stabilito requisiti e modalità di accesso agli incentivi, destinati alle imprese turistico/ricettive con iscrizione nel registro delle imprese commerciali come operatore turistico.

È sempre il Ministero a comunicare le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica che permetterà l’inoltro delle istanze:

dal giorno 21 febbraio sul sito di Invitalia è possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il fac-simile della domanda , la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;

della , la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati; a partire dalle ore 12:00 del 28 febbraio 2022 sempre sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.

Contributi Turismo: le spese ammesse 7 Febbraio 2022 Le agevolazioni prevedono la concessione di credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, ma anche per i lavori iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi purché sostenuti dal 7 novembre 2021. È anche previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% dei costi sostenuti per gli stessi interventi, con un tetto massimo pari a 40mila euro. È anche possibile fruire di finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica.