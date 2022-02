Nuovi bandi per imprese e startup ecosostenibili e circolari

Nuovi bandi per supportare per startup e imprese ecosostenibili con finanziamenti e opportunità formative in nove regioni d'Italia: requisiti e scadenze.

Perseguendo l’obiettivo di supportare i giovani imprenditori nel settore tessile e moda, il Museo del Tessuto di Prato lancia due nuovi bandi per l’offerta di formazione e opportunità di mercato rivolti a imprese e startup sostenibili e circolari attive in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Moda: sostegno e finanziamenti per la ripresa 10 Gennaio 2022 L’iniziativa rientra nel Progetto Europeo STAND Up!, finanziato attraverso il Programma ENI CBC Med e implementato contemporaneamente in Italia, Spagna, Egitto, Libano e Tunisia con il fine di promuovere lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali che possano contribuire ad un modello innovativo, ecologicamente e socialmente responsabile. Sono previsti due bandi:

Access To Finance per l’accesso a finanziamenti e investimenti, aperto fino al prossimo 21 marzo;

per l’accesso a finanziamenti e investimenti, aperto fino al prossimo 21 marzo; Soft Landing Voucher per ottenere voucher di mobilità transnazionale, aperto fino al 31 marzo.

Access To Finance

Il bando Access To Finance è finalizzato ad attivare un training specialistico per aumentare la competenza finanziaria delle imprese, migliorare le conoscenze per l’accesso e la raccolta di finanziamenti e fondi utili allo sviluppo delle attività al fine di attrarre investitori. Saranno selezionati 10 giovani eco innovatori e imprenditori indipendenti con almeno un prodotto o servizio in fase iniziale o di sviluppo nei settori della moda e del tessile, che potranno partecipare a 10 sessioni teoriche e a 2 pitch tecnici, durante i quali potranno presentare le proprie idee imprenditoriali a potenziali investitori ed esperti.

Soft Landing Vouchers

Il bando Soft Landing Vouchers, invece, è volto a lanciare un sistema di sovvenzioni per la mobilità transnazionale, fornendo a giovani imprese eco sostenibili e circolari la possibilità di accedere ai mercati dell’area mediterranea. Saranno selezionate 4 imprese in fase di startup, beneficiarie di quattro voucher del valore di circa 4mila euro ciascuno e abbinate ad una Hosting Organization attiva sul territorio indicato.

Entrambi i bandi garantiscono la priorità a giovani sotto i 35 anni di età e a imprese/startup sviluppate da donne senza limiti di età, così come agli imprenditori già coinvolti nelle fasi precedenti del programma di attività Stand Up!. Maggiori informazioni e le form per la candidatura sono disponibili sul sito del Museo del Tessuto di Prato.