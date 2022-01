Moratorie credito imprese verso la riattivazione

Finanziamento Semplice prorogato fino al 31 marzo, accesso al credito per le PMI in pochi click con Finanza.tech: fino a 800mila euro in 15 giorni.

Credito alle imprese: l’ABI chiede al Governo un nuovo Decreto Liquidità

Misure per il credito delle imprese: le richieste del sistema bancario italiano e le risposte di Governo in Manovra e non solo per finanziare le PMI.