Decreto Energia e Sostegni ter approvato: ecco i nuovi aiuti

Le nuove misure contro il caro energia e i nuovi sostegni (contributi a fondo perduto e agevolazioni fiscali) per imprese penalizzate dalla stretta Covid.

Bollette di luce e gas più leggere nel primo trimestre dell’anno per famiglie e imprese, credito di imposta del 20% sui costi delle imprese energivore, cassa integrazione e nuovi ristori per le attività particolarmente danneggiate dal Covid negli ultimi mesi: sono in estrema sintesi le misure contenute nel decreto approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 21 gennaio. In tutto, il provvedimento vale circa 6 miliardi di euro, di cui 4 mld per fronteggiare il caro-energia e 1,5 mld per il Sostegni-ter, che contiene anche agevolazioni fiscali per le imprese.

Caro energia

Decreto Bollette: subito 4 miliardi contro i rincari 20 Gennaio 2022 Le misure fondamentali sono un taglio degli oneri di sistema in bolletta, che dovrebbe valere per tutti, quindi sia per le famiglie sia per le imprese, e un ulteriore taglio del 20% delle bollette destinato solo alle imprese energivore, che però è sotto forma di credito d’imposta. Le misure contro il caro energia sono coperte con risorse derivanti per 1,5 mld dalle aste Co2 e per 2,5 mld da cartolarizzazioni sugli oneri di sistema.

Sostegni-ter

I nuovi sostegni per le imprese riguardano in particolare discoteche, turismo, ristoranti e bar. Ci sono interventi relativi alla cassa integrazione ma anche nuovi contributi a fondo perduto e agevolazioni fiscali su IVA e addizionali IRPEF. Infine, mascherine FFP2 gratis nelle scuole per chi è in auto-sorveglianza.

Contributi e agevolazioni

Decreto Covid: nuovi ristori per le attività penalizzate 19 Gennaio 2022

Discoteche , sale da ballo, attività chiuse fino al 31 gennaio 2022: nuove risorse per l’apposito fondo; sospesi i termini per il versamento di ritenute alla fonte e trattenute regionali e comunali di gennaio 2022 e IVA di gennaio, niente sanzioni e interessi sui versamenti precedentemente sospesi, che vengono saldati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022 senza rimborso di quanto già versato; nuova cassa integrazione scontata fino a marzo (senza pagamento del contributo addizionale).

, sale da ballo, attività chiuse fino al 31 gennaio 2022: nuove risorse per l’apposito fondo; sospesi i termini per il versamento di ritenute alla fonte e trattenute regionali e comunali di gennaio 2022 e IVA di gennaio, niente sanzioni e interessi sui versamenti precedentemente sospesi, che vengono saldati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022 senza rimborso di quanto già versato; nuova cassa integrazione scontata fino a marzo (senza pagamento del contributo addizionale). Turismo, ristorazione, cultura : cassa integrazione senza contributo addizionale nel primo trimestre (per agenzie di viaggi, tour operator, alberghi, bar, ristoranti, musei).

: cassa integrazione senza contributo addizionale nel primo trimestre (per agenzie di viaggi, tour operator, alberghi, bar, ristoranti, musei). Commercio al dettaglio : nuovi contributi a fondo perduto, finanziati con 1,6 miliardi da ripartire fra le imprese richiedenti, che devono aver subito una riduzione del fatturato 2021 pari almeno al 30% sul 2019, e avere ricavi massimi 2019 pari a 2 milioni di euro.

: nuovi contributi a fondo perduto, finanziati con 1,6 miliardi da ripartire fra le imprese richiedenti, che devono aver subito una riduzione del fatturato 2021 pari almeno al 30% sul 2019, e avere ricavi massimi 2019 pari a 2 milioni di euro. Eventi, bar e piscine : 40 milioni di euro per le imprese con riduzione del fatturato 2021 pari almeno al 40% sul 2019, e una perdita anche sul fronte degli utili.

: 40 milioni di euro per le imprese con riduzione del fatturato 2021 pari almeno al 40% sul 2019, e una perdita anche sul fronte degli utili. Turismo : esonero contributivo sulle assunzioni a tempo determinato, o con contratti stagionali, o per le trasformazione di contratti a termine in tempo indeterminato.

: esonero contributivo sulle assunzioni a tempo determinato, o con contratti stagionali, o per le trasformazione di contratti a termine in tempo indeterminato. Bonus affitti turistici : credito d’imposta al 60% per il primo trimestre.

: credito d’imposta al 60% per il primo trimestre. Mascherine FFP2 gratis nelle scuole: per studenti, insegnanti e personale scolastico in auto-sorveglianza.

Per il Turismo è stato aumentato di 100 milioni il Fondo nazionale, in aggiunta ai 120 milioni già stanziati con la Legge di Bilancio. Una cospicua quota (40 milioni) è dedicata alla decontribuzione per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.