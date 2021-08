Bando Progetti Pilota: 100 milioni dal MiSE per Enti locali e PMI

Online bando MiSE per progetti innovativi che puntano a favorire la promozione e lo sviluppo del sistema produttivo nazionale.

Pubblicato il bando MiSE che eroga contributi per progetti su transizione ecologica, autoimprenditorialità, turismo, cultura e riqualificazione: il Ministero dello Sviluppo Economico dettaglia i termini e le modalità per la richiesta di contributi di PMI ed Enti locali per la realizzazione di progetti pilota d’investimento e innovazione, che puntano a favorire la promozione e lo sviluppo del sistema produttivo italiano.

Per la misura sono stanziati oltre 100 milioni di euro, e per ogni singolo progetto selezionato il contributo massimo è di 10 milioni di euro. Beneficeranno dell’agevolazione i progetti che promuovono interventi pubblici e/o imprenditoriali tra loro coerenti che riguardano una, o al massimo due, delle seguenti tematiche:

competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata; valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; transizione ecologica; autoimprenditorialità; riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne.

Progetti ammissibili

progetti di investimento;

progetti di avviamento;

progetti di innovazione;

progetti di investimento nella produzione agricola primaria;

progetti di investimento nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

progetti di investimento nella pesca e acquacoltura.

Il bando stabilisce i contenuti, le modalità e i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti (Allegato 2 – Progetto Pilota), nonché la disciplina per l’attuazione della nuova misura. Le agevolazioni sono concesse in funzione dell’ambito tematico del progetto pilota prescelto. Le domande si trasmettono via PEC all’indirizzo progetti.pilota@legalmail.it, dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GURI e fino al 15/02/2022. L’assegnazione dei contributi avverrà con procedura valutativa a graduatoria.