Ristori Lazio: bando ad hoc per ambulanti

Parte il bando regionale destinato al settore alimentare del commercio su aree pubbliche: contributi alle MPMI attive nei mercati domenicali.

Si amplia la platea dei destinatari dei ristori regionali previsti in Lazio. Dal 27 gennaio è infatti operativo il bando che riguarda nello specifico il settore alimentare del commercio su aree pubbliche.

Il bando sostiene le micro, piccole e medie imprese (MPMI) attive nei mercati domenicali chiusi dai provvedimenti restrittivi della Regione Lazio per i mesi di novembre e dicembre, secondo quanto previsto per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19.

Sono previsti contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere gli operatori alle prese con i danni economici subiti a causa della crisi sanitaria, spesso in crisi per carenza di liquidità. La misura stanzia 600 euro per ogni concessione di posteggio.

È possibile presentare fino a un massimo di tre richieste di contributo concernenti tre diverse concessioni di posteggio, intestate alla stessa impresa commerciale, beneficiando di un contributo massimo complessivo di 1800 euro. Le domande possono essere presentate attraverso lo sportello telematico messo a disposizione dalla Regione Lazio, entro il 1 marzo 2021. È prevista la pubblicazione di un “Manuale d’uso dell’applicativo” per apprendere al meglio le modalità di compilazione e invio della domanda.