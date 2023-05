Dal binomio vincente tra video analisi e Intelligenza Artificiale nascono soluzioni innovative per la sicurezza in azienda, come AI Video Solution di Axitea.

L’Intelligenza Artificiale si sta rivelando una preziosa alleata della sicurezza in azienda, una risorsa utile non solo per garantire la cybersecurity ma anche per proteggere le strutture fisiche, neutralizzando i rischi legati ai possibili furti e ai danneggiamenti che coinvolgono macchinari e immobili.

Grazie alle tecnologie di AI più all’avanguardia, infatti, è possibile trasformare la semplice videosorveglianza nella più avanzata video analisi mirata sia a rendere visibile una eventuale intrusione, sia a prevenirla in modo efficace.

È proprio l’Intelligenza Artificiale applicata in ambito sicurezza, in particolare, a potenziare i sistemi di protezione e prevenzione basati sulla videosorveglianza, intercettando eventuali intrusioni e rilevando specifici eventi e qualsiasi comportamento anomalo, legato ad esempio alle presenze non autorizzate.

Video analisi con AI: vantaggi e soluzioni

La video analisi integrata con le tecnologie di Intelligenza Artificiale consente di riconoscere in modo automatico gli eventi registrati da un impianto di videosorveglianza, leggendo, elaborando e interpretando le immagini in tempo reale in modo da supportare la prevenzione di eventi avversi in modo adeguato.

Il binomio vincente tra le due tecnologie, in particolare, rende il monitoraggio più accurato e affidabile, individuando anche oggetti particolarmente complessi e analizzando un evento in modo dettagliato anche in presenza di condizioni meteo avverse, garantendo un’attenzione che un operatore umano non potrebbe assicurare.

Applicare l’Intelligenza Artificiale ai sistemi di videosorveglianza, inoltre, permette di potenziare in modo efficace la sicurezza inviando un messaggio solo nel momento in cui vengono rilevate potenziali minacce, evitando di generare falsi allarmi.

AI Video Solution, la soluzione all- in-one di Axitea

Axitea, che opera come Global Security Provider sul mercato italiano e internazionale, ha creato l’innovativa soluzione AI Video Solution proprio per rendere smart qualsiasi telecamera trasformandola in un sensore di allarmi, abilitando la video analisi intelligente sui flussi video provenienti da qualsiasi dispositivo, nuovo o preesistente.

Sfruttando le videocamere e l’Intelligenza Artificiale, AI Video Solution permette sia il riconoscimento automatico degli eventi sia il monitoraggio e l’intervento su allarme. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi di videosorveglianza e assicurata dalla certificazione per i profili Onvif, la soluzione di Axitea fa in modo che qualsiasi impianto, anche non di ultima generazione, possa essere arricchito di funzionalità di video analisi smart.

AI Video Solution consente alle videocamere di rilevare e monitorare individui, veicoli e oggetti all’interno delle scene inquadrate, segnalando alla Control Room o al SOC qualsiasi evento ritenuto di interesse, come la rilevazione intrusione.

Grazie ai numerosi pacchetti di algoritmi AI ready-to-use, inoltre, è possibile personalizzare le analisi da effettuare e utilizzare strumenti su misura per esaminare la scena secondo specifiche esigenze.

La vocazione green di AI Video Solution

Una delle peculiarità di AI Video Solution è la possibilità di effettuare un upgrade su un impianto video esistente, senza l’obbligo di installare nuove telecamere e di sostituire i sistemi preesistenti con prodotti più sofisticati.

Contribuendo alla lotta al cambiamento climatico e al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, infatti, Axitea mette a disposizione un servizio di video analisi con Intelligenza Artificiale applicato alle telecamere già installate presso i clienti.

“Con questo sistema – afferma Marco Bavazzano, CEO di Axitea – noi utilizziamo i prodotti già esistenti trasformandoli in un servizio altamente innovativo ed efficace, ed è un chiaro esempio di applicazione del concetto di economia circolare alla realizzazione di servizi innovativi.”

Axitea a supporto della Martur Fompak International

Rispondendo in modo efficace alla richiesta di sistemi di sicurezza altamente innovativi che arriva da parte delle aziende di produzione, Axitea si è occupata della progettazione e realizzazione dell’impianto di sicurezza perimetrale e di allarme antintrusione interno per la Martur Fompak International, attiva nel settore degli accessori per autoveicoli.

Grazie alle 13 videocamere dotate di Intelligenza Artificiale, in primis, è stato possibile attivare il rilevamento automatico delle eventuali intrusioni nelle aree sottoposte a videosorveglianza, al fine di bloccare rapidamente gli accessi non autorizzati. I 19 flussi video, inoltre, vengono analizzati in tempo reale dagli specialisti del SOC di Axitea, pronti a intervenire direttamente in caso di allarme giustificato.

Axitea ha messo a punto un sistema anticollisione implementato presso le baie di carico dello stabilimento, fornendo anche sensori dedicati e videocamere dotate di AI per tutelare la sicurezza dei lavoratori, riducendo il rischio di incidenti durante le operazioni di carico e scarico.

A completamento della parte security, infine, Axitea ha implementato il sistema di sicurezza connettendo il segnale di allarme antincendio, monitorato dalla centrale operativa SOC.