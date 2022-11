Perché conviene integrare la gestione del controllo qualità nell’ERP e come attuarla sfruttando le potenzialità della App Tempo Zero QMS di NAV-lab.

La gestione del controllo qualità svolge un ruolo fondamentale all’interno delle aziende, soprattutto nelle realtà che operano nell’Industria 4.0 e che hanno la necessità di misurare in modo costante il livello qualitativo dei prodotti e dei servizi.

Una gestione ottimale del sistema qualità, infatti, rappresenta una leva strategica per le imprese del manifatturiero, chiamate a rispettare specifiche norme certificatorie. Fortunatamente, le aziende hanno la possibilità di sfruttare le potenzialità offerte dal digitale per migliorare il controllo qualità e trasformare questo strumento in un volano per far crescere il business.

Integrare la gestione del controllo qualità nell’ERP, in particolare, è la strada giusta da percorrere per conseguire questo obiettivo, affidandosi a una risorsa sicura e affidabile come Microsoft Dynamics 365 Business Central.

ERP e controllo qualità, un binomio vincente

Se da un lato le aziende sono tenute a impostare un controllo efficace per garantire la qualità della produzione, dall’altro lato è indispensabile evitare una gestione separata dovuta alla mancata integrazione tra i vari comparti.

Riuscire a integrare i dati qualitativi rilevati in diverse fasi del ciclo produttivo nel patrimonio informativo aziendale, quindi, può fare realmente la differenza in termini di fatturato e sviluppo.

Sfruttando l’integrazione con una valida piattaforma ERP, il lavoro degli addetti alla qualità può quindi essere collegato alle informazioni relative all’arrivo dei materiali in magazzino e ai difetti segnalati dai clienti, solo per fare alcuni esempi.

Controllo qualità semplificato con Tempo Zero QMS

Rispondendo in modo efficace alle richieste delle aziende che devono gestire controlli del sistema qualità in modo intuitivo e semplificato, NAV-lab ha sviluppato la App Tempo Zero QMS integrativa per Microsoft Dynamics 365 Business Central, già certificata e disponibile sullo store AppSource di Microsoft.

Tempo Zero QMS, infatti, è l’applicazione nata al fine di digitalizzare e centralizzare la gestione e il tracciamento dei processi relativi a Misure e Controllo Qualità, nel ciclo Acquisti/Vendite e in Produzione.

Grazie alla soluzione proposta da NAV-lab, resa disponibile agli utenti di Tempo Zero Cloud, le informazioni provenienti dalla gestione della qualità nelle aree vendite, magazzino e produzione vengono integrate nel sistema ERP e non messe a disposizione del solo ufficio qualità.

Vantaggi di Tempo Zero QMS

Con Tempo Zero QMS, nel dettaglio, le informazioni relative alle misure e ai controlli qualità possono essere utilizzate in modo più ampio e proficuo, generando una lunga serie di vantaggi soprattutto per il miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti:

a ogni articolo da sottoporre a controllo qualità può essere associata una scheda che contiene tutti i parametri da misurare, dalle misurazioni definite dall’ufficio acquisti alle specifiche di produzione, fino alla bolla del fornitore;

le parti che devono subire i controlli di qualità vengono classificate automaticamente in un magazzino intermedio riconosciuto dall’intero sistema;

maggiore dialogo tra qualità e produzione, perché tutte le informazioni vengono integrate nel sistema ERP e possono essere utilizzate per decidere eventuali azioni correttive;

piena visibilità sui difetti, grazie alla gestione integrata del certificato di collaudo e delle procedure di verifica. Le possibili non conformità possono essere di tre tipi, relative rispettivamente ai materiali acquistati, alla fase di produzione e alle segnalazioni dei clienti-

Un controllo qualitativo inserito pienamente nei processi produttivi, in sintesi, incide positivamente sulla redditività della produzione.

Tempo Zero QMS: funzionalità integrate all’ERP

Tenendo conto di come la qualità di un prodotto o di un servizio sia influenzata da diversi fattori, Tempo Zero QMS offre una serie di strumenti e funzionalità innovative per supportare al meglio le aziende e in particolare le aree vendite, acquisti e produzione.

Misure

È possibile definire una serie di informazioni per ogni tipologia di prodotto gestita, nell’ambito della gestione dei controlli di qualità sul prodotto in entrata: dal test di controllo da effettuare per tipologia articolo ai valori ammissibili e parametri di controllo, dalla storicizzazione delle misure effettuate sul singolo ordine alle schede strumenti di misura.

Non conformità

Tempo Zero QMS consente la compilazione delle schede per articolo, documento o ordine di produzione, valutando l’esito dei resi e le attività interne e/o processo produttivo. La non conformità viene seguita in tutta la sua evoluzione.

Controllo qualità

La gestione dei controlli di qualità in ingresso consente di gestire diverse categorie di informazioni, relative al documento di ingresso, al DDT di conto lavoro e all’ordine di produzione.

Anagrafica articolo

L’anagrafica articoli viene collegata alle funzioni Misure di qualità attraverso la scheda articolo, indicando le quantità campionate, le quantità non conformi e i modelli delle carte di controllo.

