L’integrazione tra sistemi ERP e MES si rivela strategica per le imprese del settore manifatturiero: vantaggi e soluzioni smart per l’Industria 4.0.

I sistemi MES e ERP sono due pilastri fondamentali nel mondo dell’industria manifatturiera, due risorse indispensabili e complementari che permettono di ottenere una maggior efficienza operativa e migliorare la qualità della produzione.

Integrare ERP e MES, in particolare, significa creare un flusso informativo continuo e proficuo tra i reparti operativi e il settore amministrativo all’interno della stessa realtà industriale, un obiettivo che si realizza affidandosi a soluzioni gestionali dedicate e alle migliori tecnologie informatiche al servizio del settore manifatturiero.

Più complessa rispetto all’attività artigianale, l’industria si basa su un modello organizzativo strutturato e utilizza macchinari e infrastrutture sofisticate che necessitano di controllo e manutenzione ad hoc.

Per un’azienda manifatturiera, in particolare, è importante riuscire a gestire in modo digitalizzato tutti i processi industriali: contabilità e tesoreria, controllo di gestione, acquisti e magazzino, pianificazione del fabbisogno dei materiali, produzione, gestione commesse, vendite e distribuzione, assistenza post-vendita.

Poter fare affidamento su una gestione informatica e innovativa che copra tutte le operazioni quotidiane si rivela quindi indispensabile.

Industria 4.0 software e tecnologie abilitanti

Una gestione digitalizzata dei processi all’interno di ogni impresa manifatturiera è in grado di generare numerosi vantaggi, che derivano soprattutto dallo scambio di informazioni tra i diversi sistemi per uniformare il flusso informativo tra reparti operativi e amministrativi.

In altre parole, nell’ambito del software per Industria 4.0 è l’integrazione tra MES e ERP a fare realmente la differenza.

Sistema MES

Il MES, Manufacturing Execution Systems, rappresenta uno strumento analitico fondamentale per la gestione e l’analisi dell’attività produttiva, monitorando tutti i processi e fornendo la struttura operativa necessaria per la realizzazione dei prodotti.

Verificando in tempo reale tutte le attività svolte, focalizza l’attenzione sulle macchine e sugli operatori raccogliendo dati utili per garantire la massima tracciabilità di materiali e prodotti.

Sistema ERP

ERP, acronimo di Enterprise Resource Planning, supporta la pianificazione gestendo in modo puntuale gli ordini, l’inventario, gli acquisti, il reporting e tutto ciò che riguarda l’aspetto commerciale.

La funzione di un software ERP è quella di collegare tutti i reparti dell’azienda, come amministrazione, logistica, acquisti, produzione e vendita.

Vantaggi dell’interazione tra MES e ERP

Quali sono i vantaggi che derivano dall’integrazione del flusso informativo tra sistema MES e sistema ERP? Garantendo un controllo di produzione completo ed efficiente, l’abbinamento tra le due risorse rappresenta un valore aggiunto per il settore manifatturiero da diversi punti di vista.

I due sistemi integrati permettono di ottimizzare i costi, migliorare la produzione, ridurre i tempi decisionali e limitare il rischio di interruzioni: tutto questo grazie all’opportunità di acquisire i dati direttamente a bordo macchina attraverso il sistema MES, rendendoli immediatamente disponibili all’interno dell’ERP.

Soluzioni smart per l’Industria 4.0

Poter contare su una rosa di soluzioni innovative e integrate per la gestione della “smart factory” è ormai una priorità per le imprese del settore manifatturiero. Un obiettivo che si consegue affidandosi a un partner qualificato per l’implementazione di sistemi informativi aziendali, come NAV-lab.

Specialista per la gestione dei processi aziendali con software ERP, NAV-lab mette a disposizione un ecosistema di soluzioni accessibile in modalità Cloud e incentrato su Microsoft Dynamics 365 Business Central, potente strumento gestionale creato ad hoc per automatizzare e semplificare i processi aziendali nelle PMI.

Una soluzione unica che riveste un ruolo ancora più strategico nelle aziende manifatturiere, in grado di garantire una visione integrata grazie alla capacità di integrarsi con i software che guidano l’operatività delle macchine utensili.

L’opportunità di accedere a un ambiente ERP in Cloud e alle App Tempo Zero di NAV-lab dedicate al manufacturing, inoltre, si traduce in un controllo totale sui costi e sui livelli di performance.

Gestire i dati di produzione nei processi 4.0

Perché l’interconnessione tra ERP e MES si rivela strategica per le imprese manufacturing?

La risposta è evidente analizzando il funzionamento dell’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, che intreccia le informazioni rilevate in tempo reale in fase produttiva – acquisite ed elaborate dal sistema MES – generando un allineamento costante e condividendo dati certi e qualificati tra tutte le aree aziendali.

In questo modo, procedere con l’analisi dei dati e dei costi di produzione diventa una procedura semplice e immediata.

Tempo Zero Cloud di NAV-lab

Tempo Zero Cloud di NAV-lab è la suite di funzionalità software pensate per arricchire e sfruttare pienamente le potenzialità dell’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Un pacchetto di extensions aggiuntive che si adattano al modus operandi delle PMI e delle startup, declinato in una pluralità di soluzioni per facilitare la gestione di contabilità, amministrazione, vendite e magazzino.

Tempo Zero Premium : introduce una serie di miglioramenti alle funzionalità manufacturing comprese nell’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, garantendo flessibilità, efficienza e controllo;

: introduce una serie di miglioramenti alle funzionalità manufacturing comprese nell’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, garantendo flessibilità, efficienza e controllo; Tempo Zero Jobs : amplia la gestione commesse alle aree aziendali assemblaggio e manufacturing;

: amplia la gestione commesse alle aree aziendali assemblaggio e manufacturing; Tempo Zero QMS: permette di integrare nel sistema ERP le informazioni provenienti dalla gestione della qualità nelle aree vendite, magazzino e produzione.

