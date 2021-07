WhatsApp Web da computer, accesso e opportunità per il business

Come usare WhatsApp Web dal computer tramite le estensioni WhatsApp Web e Desktop: stesso account, ulteriori funzionalità.

WhatsApp su più dispositivi per gli smart workers 10 Giugno 2021 Utilizzatissimo tra persone, anche per le aziende WhatsApp è uno strumento ormai consolidato su Mobile, mentre la versione WhatsApp Web stenta a decollare. Le imprese preferiscono su questo versante altri social network, considerati più semplici come strumento di interazione con i propri clienti. Probabilmente, per una propensione maggiore a utilizzarli con un computer rispetto al classico utilizzo di WhatsApp da cellulare o tablet. Eppure, non mancano le funzionalità particolarmente utili di WhatsApp usato dal Web.

WhatsApp Web per le imprese

Per usare WhatsApp Web si può procedere in due modi. WhatsApp Web e Desktop sono estensioni per il computer dell’account WhatsApp del telefono.

WhatsApp Web : un’applicazione di WhatsApp basata su browser

: un’applicazione di WhatsApp basata su browser WhatsApp Desktop: un’applicazione che puoi scaricare sul tuo computer

Per usare WhatsApp Web nel mondo più semplice, basta andare all’indirizzo web.whatsapp.com e dopo, nelle opzioni di WhatsApp del proprio telefono, si accede alla voce WatsApp Web. Da lì si apre una fotocamera per scansionare il codice (QR Code) apparso sulla pagina web. Si viene quindi collegati al proprio account e la schermata che apparirà nel browser sarà identica a quella standard di WhatsApp. Una volta finito di usare WatsApp Web, l’accesso si elimina appena si chiude la web app.

Ma c’è una bella e utile differenza: in questo caso, si può utilizzare la propria tastiera per scrivere messaggi. Non solo: sarà ovviamente più comodo copia-incollare un link, condividere file e compiere tutt una serie di operazioni più ampie e realizzabili in minor tempo. Da ricordare anche l’opzione “liste broadcast” o “gruppi”, utili per mandare messaggi a più persone contemporaneamente, sempre a patto che gli altri abbiano il nostro numero in rubrica.

Su WhatsApp Web si possono impostare anche le notifiche, basta selezionare la voce “Attiva notifiche desktop” in alto a sinistra, autorizzando il browser a mostrare avvisi.

Come usare WhatsApp Web da PC per chattare

WhatsApp Web non crea un diverso account di WhatsApp, ma ripropone su Desktop lo stesso account dello smartphone. Questo significa che tutte le conversazioni di WhatsApp vengono sincronizzate tra telefonino e computer, e che ogni azione compiuta dentro la App si replicherà sul computer e viceversa: mandare messaggi, emoji e immagini, file audio e GIF animate, effettuare chiamate e video chiamate (scaricando il client e disponendo di microfono e webcam).