Cosa sono gli User Generated Content? Ecco perché sono utilissimi

Cosa si intende con User Generated Content e perché possono aumentare il fatturato di aziende e professionisti: guida pratica.

Tra gli strumenti di marketing più sottovalutati nonostante il loro enorme potenziale, gli User Generated Content meritano una doverosa menzione.

Si tratta di contenuti, di varia tipologia, che vengono creati direttamente dai clienti di aziende e professionisti. Essendo reali e affidabili, hanno il potere di influenzare le vendite, aumentando le opportunità di guadagno.

Scopriamo cosa sono con esattezza e perché apportano così tanti vantaggi in termini di vendite.

Cosa sono gli User Generated Content

Quando si parla di UGC, il primo tipo di contenuto che viene in mente è una recensione. Infatti, con questo termine intendiamo tutti quei contenuti che vengono creati dagli utenti.

Si tratta di una creazione spontanea: generalmente non è il marchio a richiedere all’utente di realizzare un User Generated Content. Al contrario, è l’utente stesso a creare un video, una foto, una recensione, o qualsiasi altro tipo di contenuto, per condividere con gli altri utenti la propria esperienza.

Ecco perché i formati di UGC sono davvero moltissimi: sulla base delle possibilità dell’utente, possono essere realizzati scatti, video, reel, post sul blog, ma anche contenuti audio.

Dato che il contenuto in questione non è realizzato dall’azienda, né dal Social Media Manager o dal Digital Marketing Specialist che si occupano di sponsorizzarla, è l’utente a decidere formato e contenuto dell’User Generated Content.

Per questo, non sempre gli UGC sono di qualità. Tuttavia, il loro potere è enorme, in quanto non si tratta di un contenuto pubblicitario, ma di un’opinione onesta e sincera ad opera di un consumatore reale.

Il valore degli UGC per aziende e professionisti

Le implicazioni di quanto abbiamo detto fino ad ora sono enormi. Infatti, gli utenti tendono a fidarsi maggiormente di un altro consumatore, piuttosto che di un’azienda. Un UGC, in altre parole, viene automaticamente reputato come più affidabile rispetto ad un post aziendale creato con scopi di marketing.

Il che significa che, anche se non vengono creati dall’utente con finalità promozionali, gli User Generated Content possono comunque essere considerati come strumenti pubblicitari a tutti gli effetti.

Grazie al fenomeno denominato riprova sociale, coloro che verranno a contatto con uno o più UGC potranno essere invogliati a dare fiducia all’azienda o al professionista. Cosa che, ovviamente, potrebbe portare ad un aumento le vendite.

Come ottenere User Generated Content: 4 idee da sfruttare

Non sempre, però, gli utenti sono adeguatamente incentivati a creare User Generated Content, anche qualora siano soddisfatti di un’azienda o un professionista.

In questi casi, per stimolare la produzione di User Generated Content, si possono sfruttare quattro strategie:

organizzare dei contest creare un Programma Ambassador richiedere recensioni affidarsi agli UCG creator.

Per prima cosa, è possibile sfruttare i Social Media creando un contest dedicato agli User Generated Content. Con un premio in palio, gli utenti saranno altamente motivati alla creazione di contenuti.

Per quanto riguarda la creazione di un Programma Ambassador, si tratta di una strategia molto utilizzata dalle grandi aziende. In sostanza, si crea un programma dedicato agli utenti che realizzeranno UGC, che verranno premiati per la loro fedeltà con riconoscimenti o vantaggi a loro dedicati.

Altro modo per ottenere contenuti dagli utenti è chiedere una recensione in maniera diretta. Se l’esperienza è stata positiva, il cliente accetterà sicuramente di condividere il suo feedback.

Infine, anche se abbiamo già detto che di solito gli User Generated Content sono creati spontaneamente dagli utenti, nei casi in cui risulti particolarmente difficile ottenerli, ci si può rivolgere agli UGC Creator. Si tratta di utenti che, dietro compenso, creeranno contenuti reali e affidabili o recensioni.

Non vanno però confusi con gli influencer, in quanto questi creatori di contenuti daranno una propria impressione onesta in merito al prodotto o servizio.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera