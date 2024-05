Social Media Manager: le competenze da ricercare in un professionista

Un Social Media Manager può permettere alle attività di ottenere visibilità e nuovi clienti, ma come individuare un professionista valido? Scopriamolo.

Quella del Social Media Manager è una figura fondamentale per le attività che intendono aumentare le proprie opportunità di business. Ma come riconoscere un professionista capace?

Soprattutto nel caso in cui non si possiedano particolari competenze in ambito social, potrebbe essere difficile individuare la persona giusta alla quale affidare i propri profili social aziendali.

Eppure, per garantire una crescita del fatturato e un miglioramento della visibilità, scegliere il Social Media Manager giusto è fondamentale.

Per questo cercheremo di capire insieme quali sono le competenze che un vero professionista dei social deve possedere.

Social Media Manager: chi è

Il Social Media Manager è quel professionista che gestisce i profili social di aziende, professionisti, ma anche politici, VIP e associazioni.

Viene generalmente ingaggiato per migliorare la presenza online del proprio cliente. Oltre che per accrescere la brand awareness, viene interpellato per potenziare la reputazione di un marchio e per migliorare l’engagement dei profili aziendali.

Inoltre, dopo aver individuato il target del proprio cliente, genera contatti da trasformare in clienti e aumenta la fidelizzazione di coloro che hanno già effettuato acquisti.

Il tutto, sfruttando il potere delle piattaforme di social media. Infatti, il Social Media Manager si occuperà esclusivamente della gestione social e, tramite una strategia mirata, aiuterà l’azienda o l’attività professionale nel raggiungimento dei vari obiettivi di marketing.

Le competenze di un buon Social Media Manager

Per poter apportare valore al proprio cliente, aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi, un Social Media Manager professionista deve avere innanzitutto capacità di pianificazione.

Gestire i social non significa infatti pubblicare costantemente contenuti senza un piano: il professionista dovrà essere in grado di stilare un calendario editoriale adeguato.

È indispensabile che questo professionista abbia anche competenze in analisi dati. Deve infatti essere in grado di analizzare gli insight, non solo relativi alle piattaforme social, ma anche provenienti dal web.

In questo modo, saprà individuare gli interessi del target di riferimento, oltre che i temi caldi e i trend di settore in uno specifico momento.

Ha inoltre una spiccata sensibilità nell’individuazione del target di riferimento in base alla value proposition dei propri clienti.

E, ovviamente, dopo aver individuato i potenziali interessati, deve anche avere la capacità di creare contenuti accattivanti, in grado non solo di attirare i potenziali interessati, ma anche di differenziare i profili social dei clienti da quelli della concorrenza.

Infine, creatività e ottima capacità di scrittura sono due doti che chi si occupa dei social deve necessariamente possedere, per proporre contenuti sempre nuovi e accattivanti.

Gli strumenti che deve assolutamente conoscere

È ovvio che un Social Media Manager professionista deve possedere un’approfondita conoscenza di tutte le piattaforme disponibili.

Deve cioè conoscerne scopi, contenuti e formati più indicati per una determinata piattaforma, età media degli utilizzatori. Queste conoscenze gli permetteranno di individuare i social sui quali puntare, in base alla tipologia di business del cliente.

Ma questo, ovviamente, non basta.

Dato che il Social Media Manager non si occuperà solamente dei post organici, ma anche dei contenuti sponsorizzati e a pagamento, un vero professionista dei social deve necessariamente padroneggiare Insights e Analytics delle varie piattaforme.

Dovrà infatti gestire tutti gli annunci Pay Per Click, pianificare e monitorare le campagne sui social.

Completano il profilo del Social Media Manager professionista anche delle competenze nell’uso di strumenti di grafica. Oltre ad occuparsi dei testi, questa figura dovrà realizzare grafiche, immagini e video da condividere sui social dei clienti.

La capacità di padroneggiare tool come Canva per le immagini, o InShot per i video, è quindi fondamentale per la creazione di contenuti grafici o in formato video che siano in grado di attrarre i potenziali interessati.

di Laura Caracciolo, Social media manager, AU di Emera