Intelligenza Artificiale: l’app Grok di Elon Musk scaricabile in Italia

L’Intelligenza Artificiale di Elon Musk non solo su X: in pre-registrazione il download in Italia su Play Store e App Store: ecco le potenzialità di Grok.

Dal 28 febbraio sarà disponibile anche in Italia l’applicazione Grok, ossia l’Intelligenza Artificiale firmata Elon Musk che promette di dare battaglia alle alternative attualmente operative, con ChatGPT e Gemini in prima linea.

Grok, che in futuro potrebbe essere implementata nei veicoli Tesla, ha già debuttato negli USA e potrà essere scaricata in Italia come applicazione sia su Android sua sui dispositivi iOS.

Attualmente è già possibile effettuare la preregistrazione su Play Store ed App Store, in anticipo rispetto alla data del rilascio ufficiale.

Le funzionalità di Grok su Android e iOS replicheranno quelle integrate su X sulla base del modello AI Grok 2, con possibilità di accedere a una formula gratuita e a una variante premium per gli abbonati al servizio X Premium+.

Rispetto alla classica chatbot, Grok si distingue per un generatore di immagini all’avanguardia, in grado di crearle ex novo in modo realistico anche partendo da descrizioni testuali, riflettendo le istruzioni dell’utente con un notevole realismo fotografico.