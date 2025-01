ChatGPT su WhatsApp, anche senza accout: ecco come funziona

OpenAI lancia il primo chatbot di ChatGPT disponibile su WhatsApp: ecco come dialogare con l’Intelligenza Artificiale anche senza avere un account.

ChatGPT sbarca su WhatsApp anche in Italia, permettendo l’invio di messaggi per interagire con l’Intelligenza Artificiale di OpenAI in modo gratuito, veloce e intuitivo.

ChatGPT: faro del Garante Privacy sui diritti degli utenti 20 Dicembre 2024 Il primo chatbot di ChatGPT disponibile sull’app di messaggistica prevede una modalità di utilizzo che non richiede necessariamente la creazione di un account per poter dialogare con l’Intelligenza Artificiale e ottenere così supporto in vari ambiti, dall’assistenza per studi o compiti alle traduzioni, dalla scrittura e ottimizzazione di testi fino ai consigli pratici e all’intrattenimento.

Per utilizzare ChatGPT su WhatsApp è infatti sufficiente seguire le seguenti istruzioni:

salvare nella rubrica del telefono il numero 1-800-242-8478; avviare una chat inviando un messaggio, anche vocale, porre domande per ricevere informazioni o assistenza in tempo reale.

La versione base di ChatGPT per WhatsApp, tuttavia, prevede alcune limitazioni relative al numero di messaggi che ogni utente può inviare.

OpenAI apotrebbe variare questo limite in base alla domanda e alla capacità di elaborazione dei dati. Per le chiamate vocali, inoltre, il limite massimo è pari a 15 minuti al mese.