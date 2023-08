Imprese manifatturiere nel mirino degli attacchi informatici: come difendersi

Contratto Metalmeccanici: ecco di quanto aumentano da giugno 2023 e tabelle retributive, per adeguamento degli stipendi all’inflazione.

Regolamento Ue sulle batterie: dal 2027 dovranno essere sostituibili per smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici, etichettate e sostenibili.

Guida alla piattaforma di Intelligenza Artificiale generativa che sfida ChatGPT: Google Bard è ora attivo anche in Italiano, tramite account Google.

Rimborsi fiscali: falsi SMS dall Agenzia delle Entrate

Falsi annunci di rimborsi fiscali: in corso una nuova truffa via SMS segnalata dall’Agenzia delle Entrate, ai danni dei contribuenti: ecco come funziona.