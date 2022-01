Incentivi.gov: presto online tutte le misure per le imprese

La piattaforma web informerà gli utenti su tutti gli interventi e le agevolazioni disponibili a sostegno del sistema economico e produttivo.

In G.U. n. 1 del 3 gennaio 2022 è pubblicato il Decreto 30 settembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico: Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Obiettivo, rendere gli incentivi per le imprese a portata di click.

Contenuti della piattaforma

La piattaforma incentivi.gov conterrà informazioni sugli interventi di sostegno al sistema economico e produttivo: misure attivate con bandi e avvisi, chiamate per manifestazioni di interesse o altri provvedimenti analoghi che prevedono agevolazioni pubbliche ai soggetti che svolgono attività economiche.

Incentivi per categoria

Tutte le misure saranno dettagliate in pratiche schede, articolate per categoria, che specifichino tipologia dello strumento, periodo di applicazione, beneficiari, importo, modalità di accesso e riferimenti normativi.

Funzionalità di Incentivi.gov

La piattaforma sarà realizzata in formato aperto e l’accesso, per finalità di consultazione, sarà assicurato a chiunque, senza restrizioni e senza identificazione e autenticazione.

L'utilizzo dei servizi di informazione personalizzata sarà invece subordinato alla registrazione dell'utente.

I contenuti saranno classificati e catalogati in modo da favorire la personalizzazione della ricerca e l' incontro fra domanda e offerta di strumenti di sostegno, valorizzando l'offerta delle misure disponibili in relazione a profili di potenziali beneficiari.

Per le attività di progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma incentivi.gov, il MiSE si avvale della collaborazione di Invitalia, nell'ambito del programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020.