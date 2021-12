Buoni regalo Amazon per le aziende: vantaggi e come richiederli

Come funziona il programma Amazon Incentives che permette alle aziende di acquistare buoni regalo in modo pratico e veloce.

In vista del Natale, ma anche in altre occasioni, poter omaggiare dipendenti, collaboratori e fornitori con buoni regalo rappresenta una scelta vantaggiosa per le aziende. Facili da acquistare e da consegnare, permettono di rispondere in modo ottimale a qualsiasi richiesta e consentono di gestire in modo facile e veloce i regali aziendali.

Amazon, ad esempio, attraverso il programma Amazon Incentives mette a disposizione buoni regalo per gli acquisti in blocco effettuati dalle aziende, offrendo diverse soluzioni senza commissioni aggiuntive. I buoni possono essere utilizzati sia per motivare i potenziali clienti sia come incentivi per i dipendenti, uno strumento efficace per favorire la motivazione e premiare la fedeltà all’azienda.

Amazon Incentives: come funziona

Aderendo al programma Amazon Incentives è possibile acquistare buoni regalo validi per dieci anni dalla data di emissione, pagando con carta di credito o bonifico bancario. Per il primo acquisto, inoltre, Amazon Incentives richiede una spesa superiore a mille euro.

È possibile optare per diverse modalità di acquisto e consegna:

buoni regalo via email , da personalizzare anche con immagini e loghi e inviare direttamente all’indirizzo di posta elettronica del destinatario;

, da personalizzare anche con immagini e loghi e inviare direttamente all’indirizzo di posta elettronica del destinatario; codici promozionali da ricevere in un lotto unico, in modo da consegnare i buoni regalo a seconda delle proprie preferenze;

da ricevere in un lotto unico, in modo da consegnare i buoni regalo a seconda delle proprie preferenze; SwiftClaim , depositando un buono regalo direttamente nell’account Amazon del destinatario;

, depositando un buono regalo direttamente nell’account Amazon del destinatario; API Incentives, che mette a disposizione un pacchetto di prodotti per buoni regalo digitali che possono essere creati e distribuiti in tempo reale.

Come acquistare buoni regalo aziendali su Amazon

Per acquistare buoni regali aziendali su Amazon è necessario iscriversi al programma Amazon Incentives, compilando la form online e inserendo i dati dell’azienda. Una procedura intuitiva e veloce che richiede pochi step.

Acquisti aziendali con Amazon Business

Imprese e Partite IVA possono beneficiare di sconti e promozioni ad hoc effettuando l’iscrizione su Amazon Business, piattaforma online pensata per soddisfare le esigenze di acquisto di professionisti e aziende. Un database contenente milioni di prodotti che permette di accedere a numerosi strumenti per migliorare la gestione della spesa (fatturazione automatica, spedizione gratuita per ordini superiori a 29 euro, possibilità di creare un unico account centrale con più acquirenti). Amazon Business è accessibile gratuitamente creando un account ad hoc e registrandosi alla piattaforma in pochi clic.