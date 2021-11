Black Friday 2021: videoproiettori Epson in offerta

I videoproiettori portatili permettono di organizzare presentazioni in qualsiasi ambiente chiuso: ecco le offerte Epson per il Black Friday.

Perfetti per l’home entertainment, i videoproiettori si rivelano molto utili anche in ambito professionale e sono tra i dispositivi maggiormente richiesti in occasione del Black Friday 2021. Fino al 29 novembre, infatti, Amazon propone una selezione di videoproiettori Epson in offerta, ideali per allestire proiezioni e presentazioni o per uso didattico. Sono dispositivi portatili in grado di proiettare testi e immagini all’interno di ambienti chiusi di varie dimensioni, caratterizzati da notevole versatilità e da una intensità luminosa sempre ottimale.

Come scegliere il videoproiettore

A orientare l’acquisto di un videoproiettore per uso business deve essere in primis la facilità di trasporto, da valutare in base al peso del dispositivo e alle sue dimensioni. Altri fattori da prendere in considerazione sono:

intensità luminosa espressa in lumen, da valutare in base alla grandezza dell’ambiente. Per stanze medio grandi, ad esempio, è preferibile optare per una luminosità non inferiore a 3500 lumen, mentre negli ambienti più piccoli può essere sufficiente 1000 lumen;

Videoproiettori Epson in offerta

Epson EH-TW750 videoproiettore Full HD 1080p Videoproiettore Epson Full HD da 3.400 lumen con tecnologia Miracast integrata. Compra su Amazon Videoproiettore Epson Full HD da 3.400 lumen con tecnologia Miracast integrata. Facile da trasportare e veloce da configurare, offre inoltre una serie di funzionalità essenziali e include una lampada di lunga durata. Risoluzione Full HD 1080p fino a 300 pollici. Rapporto di contrasto di 16.000:1. Tecnologia 3LCD. Sono presenti due ingressi HDMI (tra cui un MHL) che consentono di collegare con facilità lettori DVD e altri dispositivi. Grazie all’app iProjection e alla tecnologia Miracast integrata, è semplice proiettare le immagini direttamente da un dispositivo mobile. Riepilogo interfacce: USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Ingresso VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, Ingresso audio digitale coassiale (Cinch), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast, Uscita audio mini jack stereo.

Epson EB-FH06 videoproiettore Full HD 1080p Videoproiettore Epson Full HD EB-FH06, 3500 lumen, in grado di proiettare immagini di grandi dimensioni fino a 332 pollici. Compra su Amazon Videoproiettore Epson Full HD EB-FH06, 3500 lumen, in grado di proiettare immagini di grandi dimensioni fino a 332 pollici. Tecnologia 3LCD, colori brillanti e nitidi, rapporto di contrasto di 16.000:1. Offre ombreggiature ben definite e neri profondi. La sorgente luminosa è di lunga durata, la configurazione semplice e rapida. Gli ingressi HDMI permettono un accesso semplice e rapido ai contenuti. Wi-Fi opzionale e app iProjection. Interfacce USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opzionale), Ingresso VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite; con Kensington Lock, foro cavo di sicurezza, blocco unità LAN wireless, Password di protezione, AV mute slide, ricerca automatica della sorgente, altoparlante incorporato, correzione trapezoidale verticale e orizzontale, lampada di lunga durata, Quick Corner, funzione Split Screen.

Epson EH-TW740 videoproiettore Full HD 1080p Videoproiettore Epson EH-TW740 con risoluzione Full HD 1080p fino a 386 pollici e tecnologia 3LCD. Compra su Amazon Videoproiettore Epson EH-TW740 con risoluzione Full HD 1080p fino a 386 pollici e tecnologia 3LCD, che assicura una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.300 lumen). Il rapporto di contrasto di 16.000:1 assicura ombreggiature ben definite e neri profondi. Semplice da utilizzare e da configurare, grazie a funzionalità come la correzione trapezoidale, che consente di allineare rapidamente l’immagine proiettata. L’ingresso HDMI consente di collegare con facilità lettori DVD, console di gioco e altri dispositivi. L’adattatore ELPAP11 opzionale offre connettività Wi-Fi per condividere facilmente i contenuti da un dispositivo mobile tramite l’app iProjection.

Epson EB-W06 videoproiettore 3LCD Videoproiettore Epson EB-W06 con luminosità di 3.700 lumen e tecnologia 3LCD. Compra su Amazon Videoproiettore Epson EB-W06 con luminosità di 3.700 lumen e tecnologia 3LCD, progettato per essere trasportato agevolmente, facile da configurare e altamente competitivo grazie a un’ampia gamma di funzionalità innovative. Proietta immagini di grandi dimensioni fino a 320 pollici, caratterizzate da colori brillanti e dettagli nitidi, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Lampada di lunga durata e ingressi HDMI che assicurano un semplice accesso ai contenuti. Con altoparlante e telecomando.

Epson EB-E01 videoproiettore 3LCD Videoproiettore Epson EB-E01 in grado di proiettare immagini di grandi dimensioni fino a 350 pollici. Compra su Amazon Videoproiettore Epson EB-E01 in grado di proiettare immagini di grandi dimensioni fino a 350 pollici. Rapporto di contrasto eccellente, pari a 15.000:1 in modo da assicurare ombreggiature ben definite e neri profondi. La tecnologia 3LCD assicura White Light Output e Colour Light Output di 3.300 lumen. Configurazione semplice, trasporto facile e ingressi HDMI per garantire un accesso semplice e rapido ai contenuti. Con altoparlante e telecomando.

Acquisti aziendali con Amazon Business

Imprese e Partite IVA possono beneficiare di sconti e promozioni ad hoc effettuando l’iscrizione su Amazon Business, piattaforma online pensata per soddisfare le esigenze di acquisto di professionisti e aziende. Un database contenente milioni di prodotti che permette di accedere a numerosi strumenti per migliorare la gestione della spesa (fatturazione automatica, spedizione gratuita per ordini superiori a 29 euro, possibilità di creare un unico account centrale con più acquirenti). Amazon Business è accessibile gratuitamente creando un account ad hoc e registrandosi alla piattaforma in pochi clic.