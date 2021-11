Amazon Made in Italy: PMI marchigiane in vetrina

Le eccellenze marchigiane sbarcano su Amazon nella vetrina Made in Italy ampliando internazionalizzazione e digitalizzazione.

La vetrina Made in Italy di Amazon si arricchisce di una nuova sezione dedicata alle eccellenze tradizionali marchigiane, accogliendo i prodotti di oltre 100 piccole e medie imprese attive sul territorio. Grazie all’intesa siglata tra Regione Marche e Amazon, le PMI locali possono beneficiare di supporto e servizi per incentivare internazionalizzazione e digitalizzazione, promuovendo la qualità del Made in Italy in sia in ambito nazionale sia oltreconfine.

Export: Made in Italy in ripresa 14 Settembre 2021 Su Amazon, infatti, è già disponibile una selezione di oltre 6000 prodotti che spazia dalle specialità enogastronomiche alle eccellenze del distretto calzaturiero locale, fino a prodotti artigianali o di design realizzati a mano.

Obiettivo della Regione Marche – ha commentato il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Mirco Carloni, firmatario del protocollo d’intesa – è favorire la ripresa delle attività economiche del territorio. Questo passa attraverso un rafforzamento della competitività delle produzioni marchigiane ma anche attraverso l’accesso ai nuovi canali di diffusione e valorizzazione commerciale, soprattutto nell’ambito di piattaforme digitali di commercializzazione.

Rispetto alla media nazionale che si aggira intorno al 94,5%, il 96,3% delle imprese marchigiane dispone di una connessione a banda larga fissa o mobile. Il 67,7% delle aziende marchigiane, inoltre, possiede un sito webhome page o pagina internet rispetto a una media nazionale del 72,1%.

Per quanto concerne la selezione locale sulla vetrina Made in Italy di Amazon, circa il 10% è presente nella categoria abiti e accessori (fashion), mentre l’80% in casa e arredo (design). Oltre il 25% delle PMI delle Marche che vendono attraverso Amazon, infine, esporta i propri prodotti all’estero.