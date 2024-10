Concorso PA Sud per 2200 assunzioni: domande in scadenza

Bando di concorso finanziato da Fondi nazionali e UE per assumere 2200 laureati da inserire nelle PA del Mezzogiorno: domande entro il 7 novembre.

Sono aperte fino al 7 novembre 2024 le candidature per partecipare al concorso mirato ad assumere 2.200 giovani laureati nelle PA del Mezzogiorno, iniziativa sostenuta dalla Commissione UE e promossa dal Governo grazie a Fondi europei e nazionali.

Il concorso RIPAM è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di funzionari, da inserire nelle Amministrazioni centrali e territoriali. In particolare:

71 unità presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri

unità presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri 2.129 unità in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti alle medesime Regioni.

Per quanto riguarda le 71 unità da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione, la selezione per esami sarà finalizzata a reclutare specialisti in ambito giuridico legale finanziario, specialisti di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici, specialisti nel settore scientifico tecnologico con competenze statistiche e specialisti nel settore scientifico tecnologico con competenze tecniche. La ripartizione è la seguente:

37 unità con il profilo di specialista giuridico legale finanziario;

con il profilo di specialista giuridico legale finanziario; 10 unità con il profilo di specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici;

con il profilo di specialista di comunicazione e di sistemi di gestione e informatici; 5 unità con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico con competenze statistiche;

con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico con competenze statistiche; 19 unità con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico con competenze tecniche.

Le procedure concorsuali si concluderanno entro dicembre 2024, mentre per i vincitori è previsto un percorso di formazione focalizzato sulle politiche di coesione al fine di renderli pienamente operativi dalla primavera 2025. Come ha affermato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni:

Si tratta di un importante rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni del Mezzogiorno che con nuovi talenti e competenze, avranno nuovo slancio per la messa a terra dei progetti finanziati dalla politica di coesione

Le candidature per il concorso pubblico, su base territoriale, possono essere inviate attraverso il portale InPA. Tutta la documentazione si trova a questo link.