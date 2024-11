Concorso Aeronautica Militare: mille posti con la licenza media

Nuovo bando di concorso indetto dall’Aeronautica Militare per assumere VFI, volontari in ferma prefissata iniziale.

Sono 1.050 i posti previsti dal nuovo bando di concorso indetto dall’Aeronautica Militare per assumere volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), precisamente mille risorse come “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata e 50 risorse per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.

Il bando, pubblicato sul portale InPA, specifica che il concorso per VFI sarà strutturato in due fasi di incorporamento diverse, rispettivamente:

1° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di maggio 2025, per i primi 525 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari”;

2° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di settembre/ottobre 2025, per i successivi 475 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari” e 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori).

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione al concorso, possono partecipare coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno superato il 24° anno, in possesso almeno della licenza media.

Le domande di partecipazione possono essere inviate dal 25 ottobre al 23 novembre 2024, attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.