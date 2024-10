Concorsi Agenzia delle Entrate: 10 bandi di assunzione

L’Agenzia delle Entrate annuncia 7 nuovi concorsi entro sei mesi ed amplia altri 3 bandi già in fase di svolgimento per assumere funzionari e dirigenti.

Sono sette i bandi di concorso che l’Agenzia delle Entrate ha in programma di pubblicare tra il secondo semestre 2024 e il primo semestre 2025, che si aggiungono ai 3 attualmente in corso ma che vengono integrati per accogliere ulteriori figure da assumere rispetto a quelle previste inizialmente,

Le nuove procedure di reclutamento sono rivolte a funzionari e dirigenti e si aggiungono dunque a quelle giù in fase di svolgimento.

Concorsi Agenzia Entrate: integrazione bandi 2024

Tra le integrazioni compaiono la selezione per 80 funzionari (aumentati a 148 unità), il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 50 professionisti ICT e la procedura di assunzione a tempo indeterminato di 27 risorse tra assistenti e funzionari da assegnare agli Uffici dell'Agenzia con sede in Valle d'Aosta.

Nello specifico, i tre concorsi in svolgimento che si estendono a nuove figure ricercate sono:

Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 80 funzionari,aumentati a 148 unità per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane (bando di concorso n. 226940 del 13 maggio 2024). Concorso per il reclutamento a tempo indeterminatodi 50 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT, di cui 25 unità data analyste 25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica (bando di concorso n. 144403 del 21 marzo 2024). Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 27 unità, di cui 5 da inquadrare nell’Area degli Assistenti e 22 nell’Area dei Funzionari, da assegnare agli Uffici dell’Agenzia con sede in Valle d’Aosta (bando di concorso n. 372750 del 1° ottobre 2024).

Concorsi Agenzia Entrate: nuovi bandi 2025

Per quanto riguarda i nuovi bandi in arrivo, invece, ecco di seguito l'elenco dei concorsi che l'Agenzia delle Entrate ha progtrammato di bandire entro i primi sei mesi del 2025 (con tutti i requisiti indicati nell'Avviso a fondo pagina):

concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 150 funzionari da assegnare alle attività di adempimento collaborativo (Cooperative compliance) e di fiscalità internazionale; concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 60 funzionari tecnici per servizi tecnici e processi di logistica; concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 6 funzionari tecnici per processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare; concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 49 funzionari gestionali, per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection; concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 8 funzionari gestionali, per processi di monitoraggio ed analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti; concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 67 funzionari gestionali, per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing; concorso per il reclutamento di n. 20 dirigenti di seconda fascia da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle Entrate.

Tutti i dettagli su requisiti richiesti e prove d’esame sono contenuti nell’apposito Avviso pubblicato il 21 ottobre 2024, con l’aggiornamento della programmazione 2024-2025.