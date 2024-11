Concorso Guardia di Finanza: online bando e requisiti per 1.634 allievi finanzieri

C’è tempo fino al 20 dicembre 2024 per partecipare al concorso indetto dalla Guardia di Finanza per reclutare oltre 1600 nuovi allievi finanzieri.

La Guardia di Finanza ha indetto un nuovo bando per reclutare 1.634 figure, tramite selezione per titoli ed esami aperta ai maggiorenni in possesso di specifici requisiti, da inserire in ruoli specifici.

Il concorso per finanzieri si propone di reclutare:

1420 allievi finanzieri contingente ordinario di cui 204 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) e 1216 cittadini italiani non specializzati (851 volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate e 365 agli altri cittadini italiani);

di cui 204 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) e 1216 cittadini italiani non specializzati (851 volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate e 365 agli altri cittadini italiani); 214 allievi finazieri contingente di mare, di cui 150 volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate (62 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”, 69 “Motorista navale”, 19 “Operatore di sistema”) e 64 altri cittadini italiani ripartiti sempre nelle medesime specializzazioni.

Per quanto riguarda i requisiti anagrafici, per partecipare al concorso bisogna essere maggiorenni e non aver superato:

26 anni per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) delle Forze armate;

25 anni per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata iniziale delle Forze armate;

24 anni per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

È anche necessario aver conseguito il diploma di istruzione secondaria che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea (la selezione è aperta anche per i diplomandi hi conseguirà il titolo di studio nell’anno scolastico 2024/2025).

Oltre alla prova scritta di preselezione, sono previste prove di efficienza fisica, accertamento dell’idoneità psico-fisica, dell’idoneità attitudinale e dell’idoneità al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”.

Le domande possono essere inviate entro il 20 dicembre 2024, attraverso il sito ufficiale della Guardia di Finanza.