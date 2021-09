Start Cup Toscana premia la ricerca innovativa

Edizione 2021 per Start Cup, competizione che premia le migliori idee imprenditoriali a elevato contenuto tecnologico.

Startup Innovative in Italia: la fotografia 2021 29 Luglio 2021 Sono aperte le selezioni per partecipare all’edizione 2021 della Start Cup Toscana, la competizione che valorizza e premia le migliori iniziative imprenditoriali a elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca. L’iniziativa offre l’opportunità di trasformare un’idea un un’impresa, grazie al supporto di attività formative, all’assistenza nella redazione del business plan e ai premi in denaro.

Possono partecipare i soggetti che hanno maturato idee di business basate su attività di ricerca scientifica e tecnologica, che aspirano a costituire un’impresa o che hanno costituito un’impresa dopo il 1° gennaio 2021. Possono anche concorrere coloro che hanno costituito un’impresa nel 2020 ma hanno dichiarato l’inizio attività dopo il 1° gennaio 2021, o non l’hanno ancora dichiarata. Sono previsti specifici ambiti tecnologici:

Life Science – MedTech (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone);

ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media: e-commerce, social media, mobile, gaming, ecc.);

Cleantech & Energy (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale, tramite il miglioramento della produzione agricola, la salvaguardia dell’ambiente, la gestione dell’energia);

Industrial (prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle categorie precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato).

I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro e/o servizi e acquisiranno il diritto a concorrere al “Premio Nazionale per l’Innovazione PNI”, che si terrà il 30 novembre 2021 con la pitching session delle 60 startup selezionate. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 20 settembre 2021.