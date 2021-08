Il distruggidocumenti si rivela un alleato prezioso per proteggere i dati sensibili, in ambito professionale e non solo: ecco come scegliere quello giusto.

Proteggere la privacy è una priorità, in ambito privato e lavorativo. Prestare attenzione ai documenti e ai materiali cartacei che riportano i propri dati personali è uno step fondamentale, per evitare che le informazioni finiscano nelle mani sbagliate e possano essere utilizzate in modo improprio. Un valido aiuto per tenere al sicuro i dati sensibili è dato dai distruggidocumenti: detti anche trita-carta, sono dispositivi molto utili per ridurre in frammenti molto piccoli fogli, carte e altri supporti di carta in modo da eliminare ogni traccia, facendo in modo che il contenuto sia totalmente illeggibile.

I distruggidocumenti si rivelano indispensabili soprattutto in ambito professionale e possono essere utilizzati per diverse finalità: distruggere documenti o fatture che non è più necessario conservare, estratti conto bancari ma anche bancomat e carte di credito scadute. In commercio ne esistono diversi modelli, pensati per un uso saltuario o per un utilizzo più intenso, talvolta dotati di funzionalità specifiche in grado di trattare non solo i supporti cartacei.

Funzioni e vantaggi

Una prima differenza riguarda i distruggidocumenti che funzionano manualmente e i dispositivi automatici, che necessitano di alimentazione elettrica. A fare la differenza, inoltre, è il tipo di taglio utilizzato: a strisce o a frammenti di dimensioni diverse. Ciascun distruggidocumenti, inoltre, si caratterizza per un livello di sicurezza specifico, calcolato in base al numero di strisce o frammenti in cui viene ridotto un foglio di carta di dimensioni standard (formato A4). In base a questa distinzione, infatti, è possibile distinguere tra:

livello P-1, ideale per documenti semplici (circa 40 strisce);

livello P-2: anche in questo caso utile per trattare carta comune (circa 80 strisce);

livello P-3: va bene per documenti più riservati (circa 300 frammenti);

livello P-4: adatto per distruggere documenti privati e delicati (circa 400 frammenti);

livelli P-5, P-6 e P-7: ottimi per documenti molto confidenziali e riservati (rispettivamente 1500, 5000 e fino a 15mila frammenti).

Modelli e prezzi

Guida all’acquisto

A influire sulla scelta del distruggidocumenti da acquistare è soprattutto la finalità d’uso, valutandone la frequenza di utilizzo in modo da dotarsi di un dispositivo performante e in grado di trattare in modo ottimale la quantità di carta che si desidera ridurre in strisce o frammenti. Per un utilizzo professionale e, soprattutto, per distruggere carte e documenti particolarmente delicati, è indispensabile optare per un modello caratterizzato da un elevato livello di sicurezza. Non tutti i dispositivi, tuttavia, sono stati progettati per distruggere materiali non cartacei, come carte di pagamento o altri supporti (DVD, ad esempio).

