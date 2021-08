Amazon apre al riuso e riciclo invenduti

Regole privacy per servizi digitali B2B: e-commerce, mobile app, campagne di marketing automation, comunicazioni promozionali.

Amazon Business fa accedere professionisti e imprese a uno store online con milioni di prodotti e servizi personalizzati: come registrarsi gratuitamente.

Logistica 4.0: formazione per le imprese del Lazio

Percorso ad hoc per supportare le l’innovazione delle imprese del settore logistico: al via Living Lab in Lazio.