Professionisti alla prova del digitale: chi vince e chi perde

Crescono gli investimenti digitali di professionisti e studi, che faticano a riprendersi dalla crisi pandemica: l'Osservatorio.

Studi legali e trasformazione digitale: trend post-Covid 30 Giugno 2021 Gli studi professionali hanno reagito all’emergenza sanitaria e alle sue ripercussioni sul mondo del lavoro accelerando la digitalizzazione, aumentando gli investimenti tech e riorganizzando le modalità di gestione e relazione con i clienti. Secondo l’edizione 2020-2021 dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, promossa dalla School of Management del Politecnico di Milano, nel 2020 la spesa sostenuta da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro per l’acquisto di strumenti digitali è stata pari a 1,694 miliardi di euro, segnando un aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente, mentre le stime per il 2021 indicano un’ulteriore crescita del 5,6%.

Circa il 20-25% degli studi che aveva già iniziato da qualche anno il processo di rinnovamento ha avuto conferma della bontà degli investimenti effettuati, riuscendo ad adattarsi con successo a modalità di lavoro e relazioni con la clientela sempre più tech driven e arricchendo il portafoglio clienti.

Restano ancora ai margini, invece, i micro-studi e quei professionisti che per diverse ragioni anche culturali non riescono ad avviare il rinnovamento, anche dal punto di vista collaborativo – afferma Claudio Rorato, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale.

Come e dove si investe in tecnologie digitali

Nel 2020 avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro hanno investito 1,694 miliardi di euro in strumenti digitali (+7,9% rispetto al 2019). Le previsioni 2021 indicano un’ulteriore crescita, pari al 5,6%, per un importo complessivo di 1,8 miliardi.

A caratterizzare la spesa delle realtà più strutturate, nell’anno della pandemia, sono stati gli investimenti in strumenti per il workflow (+57%) e quelli per la gestione documentale (+34%), con picchi di investimento per le soluzioni di Business Intelligence (+86%), i CRM (+120%) e di Machine Learning (+125%). Per i micro-studi, invece, ci si è concentrati su VPN (+44%), gestione elettronica documentale (+37%), canali social (+26%). In generale, sono stati gli avvocati a investire di più (+29,9%). Tutte le categorie professionali hanno implementato soluzioni per la fatturazione elettronica (adottata dall’85% degli avvocati, dal 92% dei commercialisti, dall’86% dei consulenti del lavoro e dal 96% degli studi multidisciplinari), ma anche applicazioni per le videochiamate (89% legali, 74% commercialisti, 71% consulenti del lavoro e 70% studi multidisciplinari).

Per quanto riguarda il superamento della crisi causata dalla Coronavirus, gli interventi governativi e gli sviluppi normativi hanno incrementato il lavoro degli studi professionali, a beneficio di commercialisti, consulenti del lavoro e studi multidisciplinari, mentre per gli avvocati ci sono stati notevoli rallentamenti relativi all’attività presso i tribunali. Lo dimostrano anche gli esiti di un sondaggio condotto dall’Osservatorio su un campione di 535 PMI e 122 grandi imprese: solo il 32% delle PMI italiane si avvale con continuità degli studi legali, percentuale raddoppiata per le grandi imprese che si rivolgono con maggiore frequenza ai professionisti legali.

Nuova consapevolezza

Maggiore comprensione dei propri punti di forza e di debolezza, soprattutto tra gli avvocati (nel 25% dei casi);

Più attenta valutazione delle attitudini dei collaboratori, soprattutto fra consulenti del lavoro (34%) e studi multidisciplinari (43%);

Ripensamento modelli organizzativi per il 25% degli studi legali, commercialisti e multidisciplinari;

Nuova modalità di gestione della clientela per il 70% dei professionisti, basata ora su tecnologie collaborative e una maggiore qualificazione digitale dei dipendenti dello studio.