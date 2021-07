Maker Faire Rome 2021: Call aperte fino al 15 luglio

Al via le Call in vista di Maker Faire Rome 2021 in programma a ottobre, in presenza e in modalità virtuale.

L’edizione 2021 di “Maker Faire Rome – The European Edition” si terrà sia online sia in presenza, in programma dall’8 al 10 ottobre 2021. L’evento, promosso dalla Camera di Commercio di Roma e organizzato dalla sua Azienda speciale Innova Camera, ha come obiettivo lo sviluppo della cultura dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale e l’avvicinamento dei giovani agli scenari lavorativi di domani. Maker Faire Rome – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – torna quest’anno in presenza, con la partecipazione del pubblico e di questo sono particolarmente felice. A breve sarà definita la location, nel segno dell’innovazione e di un futuro sostenibile per tutti.

Durante la kermesse si affronteranno tutti i temi chiave dell’innovazione: manifattura digitale, Internet of Things, robotica, Intelligenza Artificiale, economia circolare, Agritech, biohacking e aerospazio. Nel corso di MFR2021 gli espositori potranno di mostrare al pubblico i progetti all’interno di uno spazio anche fisico, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono già aperte tutte le call di Maker Faire Rome, con scadenza fissata al 15 luglio 2021.

Call for Makers

Destinata a maker, team, micro, piccole e medie imprese, startup, artigiani, creativi di tutto il mondo, la Call for Makers permette di sottoporre la propria idea e di essere selezionati per usufruire gratuitamente di uno spazio – fisico o digitale – per esporre il proprio progetto innovativo, oppure per essere protagonisti di un talk o un intervento durante Maker Faire Rome 2021.

Call for Schools

La Call for Schools, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è riservata alle scuole secondarie di secondo grado nazionali e appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea (studenti 14-18 anni). Saranno selezionati i progetti e i programmi didattici più interessanti e innovativi. Gli Istituti scelti potranno partecipare a MFR2021 e avere uno spazio espositivo gratuito fisico o virtuale.

Call for Universities and Research Institutes

Con l’obiettivo di raccontare il lavoro degli atenei e dei centri di ricerca, la Call for Universities and Research Institutes si propone di selezionare le migliori idee che verranno illustrate in uno spazio fisico, gratuito, all’interno di #MFR2021.