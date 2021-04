Food delivery anche in provincia con TvbEat

Al via la campagna di crowdfunding per sostenere la startup TvbEat che offre servizi di food delivery nei comuni al di sotto dei 50mila abitanti.

TvbEat è la startup Made in Italy creata nel 2020 per supportare i ristoranti di provincia nella gestione del food delivery, grazie a una piattaforma di gestione delle consegne a domicilio che rappresenta l’unica realtà del settore a operare in comuni al di sotto dei 50mila abitanti.

A un anno dall’apertura, i fondatori Damiano Vassalli e Andrea Togni proseguono nel loro intento di offrire servizi di delivery e offrire un sostegno concreto alle attività di ristorazione decentrate. TvbEat ha rappresentato una vera boccata di ossigeno per tanti locali in provincia di Bergamo e oggi conta 150 ristoranti e attività affiliate, tra ristoranti gourmet, ristoranti classici, pizzerie, comfort food, gelaterie e pasticcerie ed enoteche. Negli ultimi 6 mesi ha generato più di 400 mila euro di vendite per le attività affiliate e ha avviato i lavori per il servizio tramite franchising in 2 nuove province (Lodi e Cremona).

Se TvbEat ha funzionato – afferma Togni – è soprattutto grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla fiducia che i ristoratori hanno riposto in noi. Per questo la strada più indicata per crescere è replicare in altre province la nostra esperienza e farlo con il franchising. Abbiamo deciso di mettere il nostro modello e il nostro brand a disposizione di altre persone che proprio come noi conoscono e amano il proprio territorio, vogliono creare lavoro per sé e per chi le circonda. Hanno aderito al progetto già due province: Lodi e Cremona, ma non abbiamo assolutamente intenzione di fermarci e per questo abbiamo deciso di lanciare una campagna di equity crowdfunding per arrivare a 10 sedi entro la fine del 2021.

Prende il via, infatti, la campagna di crowdfunding che consente di diventare soci di TvbEat con una quota minima di 400 euro. I motivi per investire in questa campagna sono molteplici: TvbEat è un progetto creato da giovani per dare una mano a tanti ristoranti in difficoltà e risponde a una effettiva esigenza di mercato legata al servizio di food delivery in provincia. È anche un progetto in grado di creare occupazione anche nelle zone più decentrate.

Per aderire alla campagna di crowdfunding è necessario visitare la piattaforma dedicata.