Creatività e Manifattura 4.0: laboratori di innovazione

Servizi di design e interventi per la digitalizzazione delle imprese del Lazio attraverso il programma “CLab della Creatività e della Manifattura 4.0”.

Prende il via il programma della Regione Lazio per sostenere le imprese del territorio attraverso laboratori d’innovazione. L’obiettivo del “CLab della Creatività e della Manifattura 4.0”, realizzato da Lazio Innova con il supporto delle principali associazioni imprenditoriali, è quello di offrire servizi di design e interventi ad hoc per la digitalizzazione dei processi aziendali.

Possono aderire all’avviso le imprese con sede operativa nel Lazio che operano nei settori:

Creatività: industrie creative e culturali, audiovisivo e moda;

Manifatturiero: attività classificate nella manifattura digitale e nel nuovo artigianato 4.0.

Sono previsti 30 percorsi d’innovazione, in programma da aprile fino al 31 dicembre 2021, strutturati in due percorsi alternativi:

Temporary Design : i ricercatori del Centro Interdipartimentale Sapienza Design Research di Sapienza Università di Roma saranno presenti in azienda per focalizzare i fabbisogni di innovazione e di design;

: i ricercatori del Centro Interdipartimentale Sapienza Design Research di Sapienza Università di Roma saranno presenti in azienda per focalizzare i fabbisogni di innovazione e di design; Innovazione digitale: Lazio Innova supporterà le imprese che formeranno team interni sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dei processi di prototipazione rapida attraverso i FabLab Regionali (stampa e modellazione 3D, elettronica, ecc.).

Per aderire al progetto è necessario inviare la propria candidatura entro il 15 aprile 2021, inviando la documentazione richiesta all’indirizzo email: zagarolo@lazioinnova.it.