Lazio: sostegno alle imprese editoriali

Bando per sostenere le imprese editoriali colpite dall’emergenza Covid: contributi a fondo perduto per sostenere competitività e occupazione.

La Regione Lazio, attraverso la società in house LazioCrea, promuove un nuovo avviso per la concessione di aiuti economici alle imprese editoriali, fortemente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle ripercussioni sul pianto economico. Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per favorire lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione, per rafforzare la competitività e sostenere l’occupazione del settore, compensando i danni economici subiti dalle imprese editoriali del territorio.

L’avviso, basato su una dotazione di 2 milioni di euro, si rivolge in particolare alle emittenti radio TV, alla stampa quotidiana e periodica locale, alle agenzie di stampa e alle testate giornalistiche online. Tra i requisiti richiesti per accedere al bando, inoltre, occorre aver registrato nel periodo aprile, maggio e giugno 2020 un calo del fatturato pari o superiore al 30% rispetto al fatturato conseguito nello stesso periodo dell’anno 2019.

Le domande per ottenere i contributi possono essere inoltrate entro venerdì 12 marzo 2021, seguendo la procedura descritta all’interno dell’Avviso.