WMF2020: sfide e risposte dell’innovazione

Successo per l'edizione ibrida del WMF2020 che ha trattato i temi caldi dell'attualità legata all'innovazione e alla trasformazione digitale.

Innovazione Digitale e Sociale: il WMF 2020 presenta il futuro 16 Ottobre 2020 Si è chiusa con un grandissimo successo l’edizione ibrida digitale/televisiva del WMF2020, il Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale ideato e realizzato da Search On Media Group che si è teneuto dal 19 al 21 novembre con un innovativo format che prevedeva formazione online tramite la nuova piattaforma ibrida.io e otto trasmissioni televisive del Mainstage, in diretta streaming in tutta Italia dal Palacongressi di Rimini.

Il WMF2020 in numeri

A 5 mesi di distanza dalla Special Edition di giugno, il WMF2020 ha compiuto un ulteriore passo avanti nella propria opera di esplorazione e di accelerazione dell’ecosistema innovativo italiano e internazionale:

più di un milione di utenti raggiunti;

oltre 150 ore di live streaming;

60 eventi di formazione professionale, attualità, arte, tecnologia, networking e opportunità di crescita condivisa;

600 speaker e ospiti tra cui il Sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, la Sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi, il Presidente RAI, Marcello Foa, il giornalista Andrea Scanzi, l’attore Alessandro Borghi, il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta, i robot Teotronico e RoBIDONE e tantissimi altri.

I temi trattati al WMF2020

A condurre il Web Marketing Festival c’erano Cosmano Lombardo, CEO di Search On e ideatore del WMF, affiancato da Diletta Leotta e da Giorgia Rossi, rispettivamente durante la prima e la seconda giornata del Festival. I temi trattati sono stati quelli di attualità legati al mondo dell’innovazione digitale e sociale tra cui intelligenza artificiale, aerospace, robotica, digitalizzazione, legalità, cultura, istruzione, accessibilità, smart working, diritti umani, sostenibilità e sanità.

Tra gli eventi più attesi la finale della Startup Competition più grande d’Italia che ha visto la vittoria di lightScience e FlowPay, che si sono aggiudicate rispettivamente il premio della giuria di investitori e quello assegnato dal pubblico. Come ha spiegato Cosmano Lombardo:

ci troviamo in un momento storico delicato dove la formazione, la cultura e il fare squadra, innovando in maniera etica, sono elementi fondamentali per il bene comune.

Da sempre lavoriamo partendo dal basso e coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini per offrire quello che è uno strumento per la diffusione e la condivisione di educazione, cultura, informazione, innovazione digitale e sociale. Quest’anno quadruplicare gli sforzi per raddoppiare le edizioni del Festival è stato complesso ma era il minimo che potessimo fare, forti delle tantissime persone che insieme a noi vivono il lavoro, l’innovazione e il digitale come strumenti per migliorare la società. Grazie a tutti i partecipanti, agli sponsor, ai partner e a tutti gli attori coinvolti per aver rinnovato questa naturale comunione d’intenti per costruire un presente e un futuro migliore.

Ad oggi sono attive procedure semplificate per la burocrazia relativa allo smart working. Credo sia ormai un processo di fatto irreversibile e che lo sviluppo di queste nuove modalità di lavoro siano un beneficio per tutti.

Per uscire dall’emergenza è necessario puntare sue sullo: l’alternativa a Stati Uniti e Cina siamo noi, possiamo creare in Europa i prossimi campioni delle telco e del digitale. Così il Sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano.

Ha aggiunto il Sottosegretario al lavoro, Francesca Puglisi. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha invece sottolineato l’importanza della collaborazione Stato – Regioni nel percorso di trasformazione digitale dell’Italia, mentre Laura Moro, direttrice della Digital Library del MIBACT, ha individuato nella necessità di digitalizzare il patrimonio culturale italiano la prossima sfida per promuovere un’economia della conoscenza e contribuire al rilancio del Paese. I giornalisti Federica Angeli e Lirio Abbate hanno infine ricordato come la digitalizzazione è importante anche per combattere le mafie:

Perché permette di costruire una rete, di non sentirsi soli, di comprendere che ci possono essere altre strade oltre alla deriva mafiosa.

E l’innovazione può dare risposte concrete anche alle sfide che ora ci pone di fronte l’emergenza sanitaria da Coronavirus, come testimoniato dagli altri numerosi ospiti intervenuti al WMF2020.

L’appuntamento con il prossimo Web Marketing Festival è programmato per i prossimi 24, 25 e 26 giugno 2021 con un’edizione che si arricchirà di nuovi eventi verticali come l’Innovation Film Fest, l’E-commerce Festival, il Book Fest e il Digital Tourism Festival, in collaborazione con APT Servizi Regione Emilia-Romagna.