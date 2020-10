Tratto dallo speciale: Digitale Business

Innovazione Digitale e Sociale: il WMF 2020 presenta il futuro di scritto il

Il WMF 2020 in versione ibrida scalda i motori: il programma, gli eventi e come partecipare in presenza a Rimini, oppure online ovunque ci si trovi.

È partito il countdown del più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale: il WMF 2020 che aprirà i battenti i prossimi 19-20-21 novembre. Un'edizione in versione ibrida, sia online che in presenza a Rimini, che arriva dopo il grande successo del WMF Online Special Edition di giugno durante il quale sono stati raggiunti oltre 1 milione di utenti. => WMF2020: doppio appuntamento con l'innovazione WMF 2020: il Festival di novembre La parte in presenza del WMF 2020, è importante precisarlo, si svolgerà in totale sicurezza, seguendo le linee guida dell'ultimo DPCM del 13 ottobre che conferma la possibilità di svolgere fiere e congressi rispettando le norme di sicurezza. I posti saranno limitati sia nelle Sale Formative che nell'Area Expo, per garantirne il corretto svolgimento. La piattaforma ibrida.io consentirà a tutti gli interessati di seguire il Festival di novembre, comodamente online, ovunque ci si trovi. => WMF2020: Assessment sulle Competenze Digitali al via Sono oltre 80 gli eventi in agenda tra cui eventi inediti come il Digital Tourism Festival, l'E-commerce Festival, il Digital Job Fair e l'Innovation Film Fest. Sono già state pubblicate le prime 23 Sale Formative sull'Innovazione Digitale, Web Marketing e Imprenditorialità delle oltre 60 previste dal Programma Formativo, oltre ad un'anteprima del Mainstage, che accoglierà concerti, momenti di show, talk su trend futuri e momenti di riflessione su temi di attualità. Tra gli eventi più attesi la finale della competition tra Startup più grande d'Italia. Al Festival parteciperanno oltre 500 speaker e ospiti da tutto il mondo, tra cui Sophia, il robot umanoide più avanzato. Tutti gli eventi in agenda del WMF 2020 di novembre saranno sia a Rimini che online. Anche l'Area Espositiva, l'Area Droni e lo Startup District potranno essere visitata virtualmente, oltre che in presenza da chi si recherà a Rimini. WMF 2020: come partecipare Per acquistare i biglietti e accedere agli sconti previsti per gli acquirenti online basta andare sul sito dell'evento. Se sei interessato a partecipare ti invitiamo ad affrettarti a procedere all'acquisto, essendo i posti disponibili in esaurimento.