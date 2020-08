Guida ai servizi agili dell’Agenzia delle Entrate

Servizi online con autenticazione o via email, elenco strumenti per il contribuente, link, numeri e istruzioni: Guida ai canali di contatto del Fisco

Agenzia Entrate: servizi in modalità semplificata 13 Aprile 2020 Posta elettronica, servizi online, contact center telefonico, sportello fisico: sono le quattro modalità che il contribuente può utilizzare per contattare o richiedere servizi e prestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’ottica di semplificazione, i servizi sono sempre più digitali facilitando chi (ad esempio, imprese e professionisti) ha più facilmente accesso a dispositivi informatici ed esigenza di risparmiare tempo, ma è sempre possibile scegliere l’assistenza telefonica o il contatto diretto allo sportello, alla portata di tutti.

Ci sono infine servizi online dedicati, come la dichiarazione precompilata, che prevedono regole di accesso specifiche.

Il Fisco ha messo a punto una Guida che elenca tutti i “servizi agili” previsti, con istruzioni dettagliate per ogni singolo strumento (online, sportello, contact center) e capitoli dedicati a situazioni specifiche: rilascio certificati, dichiarazione dei redditi, dichiarazioni di successione.

Servizi via email

Quando un servizio può essere utilizzato via mail, il contribuente in via generale usa la posta elettronica per presentare la domanda e allegare i documenti richiesti, indicando sempre i propri riferimenti per eventuali contatti successivi. Questo lo schema:

Attenzione: le imprese in possesso di PEC devono inviare le richieste preferibilmente tramite questo canale (è possibile così una più rapida trattazione della richiesta).

Servizi telematici

La stragrande maggioranza delle operazioni di sportello è ormai fattibile per via digitale. Per i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, c’è una differenziazione di fondo: ci sono quelli utilizzabili andando direttamente sull’apposita sezione del sito, senza bisogno di effettuare alcun login, e altri invece che richiedono delle credenziali per l’accesso all’area riservata. Per cercare uno specifico servizio online, la strada più semplice è quella di cliccare sul pulsante “tutti i servizi” presente in home page, e scegliere poi quello che interessa effettuano la ricerca nel modo più comodo (per tipologia di servizio, per categoria di utenza). Un elenco (non esaustivo) dei servizi che non richiedono registrazione:

duplicato codice fiscale;

calcolo bollo auto e controllo pagamenti effettuati;

contact center per i dati catastali online;

calcolo superbollo;

ricerca codice identificativo contratto di locazione;

calcolo tasse atti giudiziari;

interrogazione contrassegni telematici;

calcolo rate

verifica codice fiscale, partita IVA

prenotazione appuntamenti

prenotazione di richiamata

ricerca professionisti abilitati visto di conformità.

La Guida ai servizi agili consente di accedere direttamente alle relative pagine di tutti i servizi sopra elencati (nel capitolo dedicato ai servizi senza registrazione, ci sono i link diretti).

Fisconline: Guida ai servizi online delle Entrate 13 Aprile 2020 I servizi che invece richiedono l’accesso alla area riservata sono utilizzabili solo con le credenziali. Ci sono diversi modi di registrarsi, fra i quali la pagine di registrazione Fisconline, la app per gli smartphone (è scaricabili sia dal portale delle Entrate sia dai principali store). Sono valide per tutti i servizi online dell’Agenzia delle entrate le credenziali SPID. I principali servizi online nell’area autenticata:

cassetto fiscale: consente di consultare dichiarazioni presentate, versamenti effettuati, atti registrati, comunicazioni e rimborsi ricevuti, certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.

dichiarazione dei redditi precompilata;

pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);

registrazione di un contratto di locazione (RLI);

assistenza CIVIS: ad esempio, su irregolarità, cartelle di pagamento, e via dicendo;

dichiarazione di successione: SuccessioniOnLine;

atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati.

Contact Center

Ci sono i numeri dedicati per chiedere agli operatori dell’agenzia assistenza telefonica e informazioni di carattere generale, è possibile prenotare una chiamata (attraverso l’apposito servizio online, nella guida c’è un link diretto), per essere ricontattati in giornata o in una determinata fascia oraria, c’è infine un numero al quale si possono inviare SMS per informazioni. Le pagine internet regionali dell’Agenzia forniscono infine tutti i numeri delle direzioni regionali.

La Guida fornisce infine una serie di indicazioni su come utilizzare la meglio i servizi allo sportello, e presenta un capitolo specifico per ognuno dei servizi online più importanti (cassetto fiscale, dichiarazioni, pagamenti), con il dettaglio degli strumenti a disposizione, e tutti i link diretti per effettuare le operazioni in modalità digitale.