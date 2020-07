Visa e Glovo: supporto al commercio locale

Collaborazione tra Visa e Glovo per incentivare l’uso del digitale da parte dei negozi di prossimità.

Toolkit Visa per portare PMI e piccoli esercenti online 4 Giugno 2020 Supportare il business del piccolo commercio locale, uno dei più colpiti dall’emergenza Covid-19: con questo obiettivo nasce la collaborazione tra Visa e Glovo, iniziativa volta a incentivare i negozi di prossimità all’utilizzo di nuovi modelli di distribuzione basati su strumenti digitali.

Sono oltre 5mila i piccoli esercizi commerciali di 14 città che confluiranno in uno spazio dedicato “Attività Locali”, all’interno dell’app di Glovo. Per tutta l’estate, le campagne promozionali coinvolgeranno pizzerie, pasticcerie, gelaterie, enoteche, gastronomie di quartiere, panetterie, fioristi, farmacie e altre tipologie di negozi di vicinato.

L’iniziativa coinvolge commercianti di Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Monza, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona.

Il progetto ha un duplice obiettivo, da un lato far conoscere ai consumatori i negozi di prossimità e i loro prodotti, dall’altro lato supportare i piccoli esercenti in un percorso di maggiore digitalizzazione.

È proprio un recente studio Visa a rilevare che gli acquisti online in Italia sono aumentati di oltre il 20% durante il mese di aprile, rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda il pagamento contactless, che risulta attualmente la modalità preferita in Europa, meno di uno su due piccoli imprenditori è in grado di accettare pagamenti online.

Visa e Glovo, consapevoli di quanto sia importante puntare sul digitale per sviluppare il business, supportano concretamente la crescita delle attività di vendita online, marketing e pagamenti digitali delle piccole realtà locali. Oltre alle attività di promozione sui diversi canali digitali, inoltre, Glovo metterà a disposizione dei titolari di carta Visa un “credito” di 10 euro per acquisti all’interno della sezione “Attività Locali”.