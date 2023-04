SIM antifurto casa: le migliori tariffe di aprile

Le migliori offerte per SIM antifurto casa dedicate e quelle che, con pochi euro, offrono i GB necessari per garantire la sicurezza della tua abitazione.

Oggi gli allarmi fai da te, che sfruttano le tecnologie legate alla domotica, sono sempre più diffusi e le offerte per SIM mobile per antifurti domestici sono molto utili per chi vuole monitorare la propria casa da remoto, dalla caldaia al cancello, alle eventuali aperture sospette di porte e finestre.

Per l’allarme, le SIM mobile non utilizzano una grande quantità di dati, anche se utilizzate per le telecamere, oltre che per i sensori, per questo è possibile scegliere delle offerte, dedicate o meno, che offrendo un minor quantitativo di dati, minuti e SMS, per l’invio di notifiche, costano pochi euro al mese.

Vediamo dunque quali sono le migliori offerte per SIM utilizzate per sistemi anti-intrusione e antifurti IoT.

Perché usare una SIM per l’allarme?

Ma perché scegliere di realizzare un allarme con SIM, piuttosto che sfruttando la rete fissa? Gli allarmi con SIM offrono diversi vantaggi rispetto a quelli con rete fissa. Gli allarmi con SIM card sono infatti molto utili in caso di guasti alla rete fissa perché continuano a funzionare anche se la linea telefonica è interrotta. Inoltre, la connessione M2M (Machine-to-Machine) garantisce una maggiore sicurezza e affidabilità del sistema di allarme. Per questo motivo, la maggior parte dei sistemi di allarme prevede uno slot per la SIM card.

Perché è importante verificare la copertura?

Prima di scegliere un’offerta, è importante verificare la copertura dell’operatore nella tua zona. Tieni presente che la centrale antifurto viene solitamente installata in punti interni all’abitazione, quindi è consigliabile effettuare un test di copertura il più vicino possibile alla centrale. Si consiglia di cambiare operatore o spostare la centrale in caso di segnale insufficiente.

Quali sono le migliori offerte per SIM antifurto ad aprile?

Di seguito riportiamo le offerte dedicate agli antifurti con SIM, aggiornate per aprile 2023.

Offerte mobile dedicate agli antifurti con SIM

Partiamo con TIM Home Connect, che con 3€ al mese offre 200Mb internet, 50 minuti Voce e 100 SMS. L’offerta è disponibile direttamente sul sito TIM. Si può anche scegliere di pagare per 24 mesi, 36 euro complessivi (pari a 1,50 euro al mese).

Wind Tre propone Smart Security: 24,90€ annuale, 500Mb internet, 50 minuti Voce e 250 SMS. La più economica e con ampia copertura.

CoopVoce offre ConMe Casa che ti permette di monitorare i dispositivi della tua casa con una SIM IoT. 200 MB, 200 SMS e 50 minuti con 2,50 euro al mese. La copertura è data dalla rete 4G di TIM.

Things Mobile offre una SIM Card per Smart Home ideale per allarmi, sensori, caldaie e contatori del gas. L’operatore promette di connettere il dispositivo IoT automaticamente all’operatore con il segnale e la copertura migliore con più di 350 operatori in oltre 165 Paesi del mondo. La tariffa M2M a consumo parte da 0,10 €/MB.

Promozioni mobile perfette per antifurti con SIM

Tra le offerte mobile che, pur non essendo espressamente dedicate agli antifurti con SIM, offrono con pochi euro GB, minuti e SMS sufficienti a garantire la sicurezza delle abitazioni troviamo quella di Optima, che offre con soli 4.95 € ben 100 GB. Il costo SIM 9.90 € mentre la spedizione è gratuita. La copertura è assicurata dalla rete 4G+ di Vodafone.

EliMobile offre 30 GB al mese, con minuti illimitati e 100 SMS a 4,99 euro al mese. Il costo di attivazione della SIM è di 9,99 euro, la spedizione è gratuita. La copertura è assicurata dalla rete WindTre.

Spusu offre 1 GB di internet, più 2 GB di riserva, con in più 100 minuti e 100 SMS a 3,99 euro al mese. In alternativa, con un euro più (4,98 euro al mese) i GB diventano 10, i minuti 1000 e gli SMS 200. La copertura è assicurata dalla rete WindTre.

PosteMobile propone PM Super 20, che prevede chiamate e SMS al costo di 18 cent/min/SMS, include 20 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300Mbps, ad un costo mensile di €4,00. Costo attivazione online: 10€ Costo SIM + 10€ di prima ricarica comprensiva di primo canone. Costo attivazione da Ufficio Postale: 15€ costo SIM + 5€ di prima ricarica comprensiva di primo canone. La copertura è assicurata dalla rete Vodafone.

Very Mobile, con 4,99€ al mese, offre 1 G di connessione, senza costi di SIM, attivazione e spedizione. Purtroppo però l’offerta è disponibile solo con portabilità del numero. Anche Very Mobile si poggia sulla rete WindTre.

Kena, operatore virtuale di TIM, offre minuti illimitati, 500 SMS e 1 GB di internet 4G a 4,99 euro al mese. L’offerta è attivabile con portabilità del numero. La copertura è assicurata dalla rete 4G di TIM con velocità fino a 60 Mbps.

Iliad propone lo stesso prezzo, anche senza portabilità. I dati però scendono a 40 MB, con minuti e SMS illimitati. I costi di attivazione sono di 9,99 euro.