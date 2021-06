Innovazione: a Roma in nuovo Hub della Regione Lazio

È ancora aperto il bando K&ISS: self assessment digitale, formazione online e servizi di consulenza per attuare la trasformazione digitale delle PMI.

Eco-incentivi auto e mobilità elettrica in Lombardia

La Regione Lombardia rinnova il bando per acquisto veicoli non inquinanti e stanzia contributi alle PMI per realizzare colonnine di ricarica elettrica.