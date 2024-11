Riscossione: come parlare con l’AdER in videochiamata

Dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile prenotare il servizio di assistenza in videochiamata: come procedere.

Lo sportello online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione permette di richiedere assistenza in videochiamata: basta prendere appuntamento tramite il portale ufficiale.

Il servizio rientra tra le modalità di contatto con l’AdER in aggiunta agli sportelli territoriali, insieme alla App Equiclick, alle caselle e-mail e PEC dedicate e al contact center con numero dedicato 060101.

Agenzia Entrate Riscossione: come prenotare un appuntamento 22 Luglio 2024 La richiesta di assistenza in videochiamata è a disposizione dei contribuenti ma anche degli intermediari fiscali e delle persone di fiducia, che possono prenotare un appuntamento attraverso il sito dell’AdER dalla sezione “Appuntamenti e contatti” dell’area riservata.

Per usufruire del servizio è necessario quindi:

selezionare il servizio Assistenza e consulenza

selezionare il giorno e l’ora disponibili nel calendario per l’appuntamento:

inserire un indirizzo e-mail e un numero di telefono cellulare, anche diverso da quello eventualmente già presente;

confermare la “presa visione” dell’informativa privacy.

A questo punto si riceve automaticamente via e-mail il promemoria dell’appuntamento (un secondo promemoria viene inviato 10 minuti prima dell’orario previsto). La programmazione sarà anche visibile nella sezione “I miei appuntamenti”.

Sempre 10 minuti prima dell’appuntamento, sarà operativo il pulsante per l’avvio della videochiamata nell’area riservata del contribuente.

In caso di legali rappresentanti, intermediari fiscali o persone di fiducia, è necessario selezionare il codice fiscale tra quelli presenti in funzione delle deleghe già registrate o dell’abilitazione ottenuta in precedenza.