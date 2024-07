IT-Wallet: Patente, Tessera Sanitaria e Disability Card su App IO dal 15 luglio

Parte la sperimentazione del portafoglio digitale per un campione di utenti che potranno caricare documenti come patente e tessera sanitaria sull'app IO.

Prende corpo il portafoglio digitale IT-Wallet, progettato per contenere carte di pagamento e documenti in formato elettronico, come la patente e la tessera sanitaria ma anche la carta europea per la disabilità. Disponibile per tutti da gennaio 2025, permetterà ai cittadini maggiorenni di portare con sé i documenti anche solo in versione digitale, con pieno valore legale.

La sperimentazione, però, parte ora: dal 15 luglio 2024, un campione selezionato di italiani potrà iniziare a caricare documenti digitali sull’app IO.

Documenti in versione digitale su App IO

Per garantire la massima sicurezza, IT Wallet richiederà due livelli di validazione dei documenti, permettendo ai cittadini di controllare quali informazioni condividere e con chi.

Documento Disponibilità in digitale Tessera sanitaria Luglio 2024 Carta europea disabilità Luglio 2024 Patente Luglio 2024 Tessera elettorale Gennaio 2025 Passaporto Gennaio 2025 Titoli di studio Gennaio 2025

Anche le aziende private potranno proporre soluzioni di portafoglio digitale, previa certificazione e accreditamento su una piattaforma dedicata.

Per cosa si può usare IT-Wallet

Oltre a conservare documenti digitali, IT Wallet permetterà di effettuare pagamenti digitali attraverso PagoPA. In futuro, sarà possibile effettuare pagamenti tramite Satispay, QR code e altri metodi avanzati.

I documenti conservati avranno pieno valore legale e potranno essere utilizzati per accedere al Fascicolo Sanitario Nazionale, prenotare visite e altro ancora.

APP io e IT-Wallet: come funziona e cosa cambia dal 2025

Per attivare IT Wallet, i cittadini devono scaricare l’app IO e accedere tramite SPID o CIE. Attualmente, l’app IO gestisce alcuni documenti e permette di effettuare numerosi pagamenti nei confronti della PA, come ad esempio avvisi e multe.

IT Wallet diventerà un’app separata tra fine 2024 e inizio 2025.

Passaggi per attivare IT Wallet Descrizione Scaricare l’app IO Disponibile su Android e iOS Accedere con SPID o CIE Utilizzare identità digitale per l’accesso Caricare documenti Aggiungere patente, tessera sanitaria, ecc.

Da IT-Wallet a Eudi Wallet nel 2026

Nel 2026, IT Wallet sarà integrato con l’Eudi Wallet (il portafoglio digitale europeo), offrendo un sistema sicuro per identificarsi online e condividere attributi verificabili come patente, diploma e dati bancari. Questo canale sarà accettato in tutta l’UE, permettendo ai cittadini di accedere ai servizi pubblici in tutti i Paesi membri.

Calendario Cronoprogramma IT-Wallet 15 luglio 2024 Inizio test IT Wallet su campione selezionato Settembre 2024 Seconda fase di test con più utenti Gennaio 2025 Disponibilità per tutti i cittadini maggiorenni Gennaio 2026 Integrazione con Eudi Wallet