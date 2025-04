Pagamenti INPS con IBAN per ogni prestazione: la procedura online

IBAN online sul sito INPS: come indicare o cambiare il numero di conto per il pagamento di prestazioni, pensioni e TFR tramite il Sistema SUGI.

Per comunicare o modificare le coordinate IBAN del conto su cui farsi accreditare pensioni e prestazioni, il servizio INPS online è lo stesso per tutte le tipologie di pagamento. La procedura di inserimento o modifica delle coordinate bancarie o postali del conto di accredito, denominato Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI), è raggiungibile dalla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito web dell’INPS e si usa per comunicare o variare il numero di conto della pensione, dei sussidi e del TFR o TFS.

VERIFICA IBAN ONLINE

Vediamo di seguito tutte le istruzioni per utilizzarlo.

Pensioni, TFR e TFS: IBAN online sul sito INPS

Per comunicare all’INPS l’IBAN su cui si vuole ricevere l’accredito di una prestazione (pensione, sussidio, ecc.) oppure il pagamento del TFR/TFS, si deve utilizzare il “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI), online nella sezione “Prestazioni e Servizi” del portale istituzionale dell’INPS.

Si tratta del sistema per la gestione centralizzata delle coordinate di pagamento per l’accreditamento degli importi delle prestazioni INPS: consente di visualizzare, comunicare, trasferire o eliminare le coordinate di pagamento.

Utenti e istituti di patronato possono indicare o variare le coordinate bancarie o del conto corrente postale sulle quali il titolare della prestazione INPS desidera ricevere l’accredito della somma spettante.

Ad esempio, chi ha una pratica aperta (come quella del TFS/TFR), deve indicare anche codice di protocollo di tale pratica e l’IBAN corrispondente su cui si richiede il pagamento.

Gestione IBAN: come accedere al servizio INPS

Come comunicare l'IBAN online sul sito INPS 6 Marzo 2025 Il cittadino può trovare nella sua area personale MyInps, il link al servizio, con elencate le coordinate eventualmente già note all’Istituto e associate (o associabili) alle prestazioni di cui è beneficiario. Si possono anche aggiungere nuovi IBAN, che però saranno prima sottoposti ai controlli del Sistema Controlli Unificato Pagamenti (SCUP) ed a quelli della “Titolarità”. E’ anche possibile caricare le autocertificazioni sulle modalità di pagamento preferite, senza doversi recare presso la Struttura territoriale competente. Il link diretto al servizio di gestione IBAN è qui, mentre le istruzioni per il suo utilizzo si possono trovare nel seguente messaggio.

Archivio unico degli IBAN sul sito INPS



Il sistema “Archivio unico degli IBAN – Cambio ufficio pagatore”, offre la gestione autonoma da parte del cittadino delle proprie coordinate di pagamento per le prestazioni erogate dall’Istituto. Dopo la sperimentazione del servizi con le coordinate di pagamento del TRF/TFS, l’INPS ha esteso il programma a tutte le prestazioni. Vi è approdato il pagamento di tutte le prestazioni erogate dall’INPS alle persone fisiche, per tutte le somme versate a vario titolo ai soggetti giuridici.