P.IVA Forfettarie: strumenti online dall’Agenzia delle Entrate

Ecco gli strumenti online gratuiti del Fisco per agevolare i contribuenti che operano in regime forfettario: apertura Partita Iva online e Fisconline.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi e strumenti online gratuiti per agevolare i contribuenti che operano in regime forfettario, facendo in modo che possano autonomamente assolvere a tutti gli adempimenti fiscali.

=> Calcolo tasse in Regime Forfettario

Vediamo innanzitutto quelli fondamentali per l’avvio dell’attività e per l’accesso telematico ai servizi per gli adempimenti fiscali delle Partite Iva.

Apertura Partita IVA online

Per quanto riguarda l’apertura della Partita IVA, ad esempio, i soggetti che non sono tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) possono presentare telematicamente il modello AA9/12, da trasmettere entro 30 giorni dall’inizio dell’attività usando il software di compilazione ad hoc.

Una volta ottenuto il file di conferma, questo può essere trasmesso tramite la funzione di invio diretto reperibile nella propria area riservata, accedendo con SPID, CNS, CI elettronica o credenziali delle Entrate.

Il percorso da seguire è: “Servizi > Trasmissioni telematiche > Invio documenti – Trasmissione file predisposti secondo le specifiche tecniche pubblicate (ad esempio dichiarazioni) > Invio diretto”.

Le dichiarazioni d’inizio attività, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate per via telematica dai contribuenti forfettari.

=> Verifica Partita IVA online

Accesso a Fisconline

Lo step da compiere dopo aver ottenuto la Partita IVA è la richiesta del codice PIN per l’accesso ai servizi di Fisconline. Anche per questa operazione è previso un modulo virtuale da compilare con i dati ricavabili dalla dichiarazione presentata nell’anno precedente.

Il percorso da seguire: “Servizi > Consultazioni e ricerca > Cassetto fiscale > Cassetto Fiscale personale > Dichiarazioni Fiscali”. Una volta scelto il modello tra le “Annualità disponibili”, si può selezionare quella di proprio interesse.

Il sistema provvederà a fornire subito la prima parte del PIN, mentre la seconda parte viene spedita al domicilio del richiedente entro 15 giorni.

In caso di mancata ricezione, il richiedente può recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per ottenere la ristampa del codice.