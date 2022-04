Aste INPS e INAIL: nuovi bandi per dismissioni immobiliari

Pubblicati sul sito del Notariato i nuovi bandi d’asta relativi alle dismissioni immobiliari promosse da INPS e INAIL.

INPS e INAIL hanno pubblicato nuovi bandi d’asta relativi alle dismissioni di diverse unità immobiliari. Per quanto riguarda l’INAIL, in particolare, si tratta di vendite a trattativa privata inerenti agli immobili rimasti invenduti dopo almeno un turno d’asta.

Dismissioni INPS

I nuovi bandi d’asta che riguardano le dismissioni INPS sono relativi a immobili situati in Lazio (bando 22001), Campania, Lazio, Lombardia (bando 22002). Le aste sono gestite attraverso il portale ufficiale del Notariato, dove è possibile prendere visione di entrambi i bandi che scadono rispettivamente il 12 e il 20 maggio 2022.

Dismissioni INAIL

Secondo il nuovo regolamento per gli investimenti immobiliari dell’INAIL, è possibile attivare una modalità di vendita a trattativa privata per le unità immobiliari invendute a seguito di almeno un turno d’asta. È possibile visualizzare il regolamento e il modulo per effettuare un’offerta sul sito del Notariato. L’asta si concluderà il 13 ottobre 2023. L’offerta di acquisto deve essere indirizzata alla competente direzione regionale.