Affitti brevi senza CIN fuori da Airbnb: le istruzioni per adeguarsi

Airbnb elimina dal 1° gennaio tutti gli annunci online senza CIN offrendo assistenza ai gestori degli alloggi: affitti brevi più trasparenti.

Le strutture ricettive e quelle locate con affitti brevi hanno tempo fino al 1° gennaio 2025 per acquisire il Codice Identificativo Nazionale (CIN) tramite iscrizione alla BDSR da inserire obbligatoriamente negli annunci online o cartacei dei loro alloggi.

A partire dalla stessa data, peraltro, Airbnb eliminerà dalla propria piattaforma tutti gli annunci che non riportano il CIN, al fine di adeguarsi alla normativa italiana e rendere la gestione degli affitti ancor più trasparente.

Airbnb: nuove regole 2025 per gli annunci online

Il CIN, ricorda Valentina Reino, Head of Public Policy di Airbnb Italia, rappresenta una soluzione semplificata e più fruibile per gli host rispetto alle normative locali frammentate.

consentirà alle autorità di avere maggiore trasparenza sulle dimensioni dell’ospitalità in casa nelle diverse aree geografiche.

CIN affitti brevi: obbligo BDSR per tutti dal 1° gennaio 2025 22 Ottobre 2024 In collaborazione con il Ministero del Turismo, Airbnb offre anche supporto agli host della piattaforma in merito ai nuovi adempimenti e alla fase di transizione dai codici regionali al CIN.

È infatti prevista una linea di assistenza dedicata attivata in collaborazione con Altroconsumo, oltre a campagne informative e all’attivazione di sistemi automatizzati per versare direttamente le tasse all’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti per gli host italiani

In base alla normativa italiana, per dare un alloggio in affitto è necessario stipulare un contratto di locazione turistica, valido sia per persone fisiche che per imprese.

Locazioni brevi (fino a 30 giorni) : non richiedono la registrazione del contratto. Gli immobili devono avere destinazione d’uso residenziale e possono includere pertinenze come box e cantine. È consentita la fornitura di biancheria e utenze, ma non servizi aggiuntivi come pasti o noleggi.

: non richiedono la registrazione del contratto. Gli immobili devono avere destinazione d’uso residenziale e possono includere pertinenze come box e cantine. È consentita la fornitura di biancheria e utenze, ma non servizi aggiuntivi come pasti o noleggi. Locazioni oltre i 30 giorni: obbligo di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, tramite servizi telematici, uffici territoriali o intermediari abilitati.

Tipologie di locazione

Locazione transitoria : durata massima di 18 mesi, riservata a esigenze temporanee legate a mobilità lavorativa o studi.

: durata massima di 18 mesi, riservata a esigenze temporanee legate a mobilità lavorativa o studi. Locazione per studenti universitari: durata da 6 mesi a 3 anni, riservata a studenti fuori sede.

Registrazione ospiti tramite il portale Alloggiati Web

Per locazioni brevi (fino a 30 giorni), è obbligatorio comunicare le generalità degli ospiti entro 24 ore tramite il portale della Polizia di Stato.

Registrazione al portale : richiedere l’accesso alla Questura competente per territorio.

: richiedere l’accesso alla Questura competente per territorio. Comunicazione delle generalità: inviare i dati e conservare le ricevute per almeno 30 giorni.

Comunicazione flussi turistici

Ogni regione prevede modalità specifiche per la raccolta dei dati turistici a fini statistici. Gli host devono consultare i portali istituzionali locali per rispettare questi obblighi.

Obblighi fiscali e cedolare secca

Dal 1° gennaio 2024, la legge impone alle piattaforme come Airbnb di trattenere una ritenuta fiscale del 21% (cedolare secca) sui guadagni derivanti da locazioni brevi per host non professionali (senza partita IVA).

Gestione delle ritenute : Airbnb versa le somme all’Agenzia delle Entrate e fornisce una certificazione unica annuale.

: Airbnb versa le somme all’Agenzia delle Entrate e fornisce una certificazione unica annuale. Eccezioni: i redditi da strutture ricettive extra-alberghiere (B&B, guesthouse) non sono soggetti a questa ritenuta e devono essere gestiti autonomamente.

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Introdotto dal Decreto Anticipi (d.l. 145/2023), il CIN è obbligatorio per tutti gli annunci di locazione breve.

Come ottenere il CIN : registrarsi presso la banca dati gestita dal Ministero del Turismo.

: registrarsi presso la banca dati gestita dal Ministero del Turismo. Inserimento su Airbnb: aggiungere il CIN nell’apposito campo nell’editor degli annunci.

La mancata pubblicazione del CIN può comportare sanzioni e l’impossibilità di continuare ad ospitare.

Per ulteriori informazioni, clicca qui. Per assistenza gratutita tramite i consulenti di Altroconsumo, si può prenotare una sessione telefonica da qui.