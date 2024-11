Allarme casa: il 60% degli italiani in affitto è moroso

Boom di insolvenze sui contratti d’affitto in Italia: un inquilino su due lascia l'abitazione senza pagare tutte le rate, causa di sfratto per 80% di casi.

Essere in ritardo con il pagamento dell’affitto è una prassi molto diffusa, tanto che in Italia il 62% degli inquilini non riesce a versare l’importo dovuto nei tempi stabiliti.

Rivalutazione ISTAT affitti: indici e calcolo 1 Novembre 2024 A lanciare l’allarme è SoloAffitti, che ha realizzato un’idagine interna alle sue banche dati rilevando come la metà degli locatari lasci l’abitazione da moroso, ossia senza aver completato i pagamenti.

Il profilo medio dell’inquilino insolvente: maschio (68,8%) e di età compresa tra 40 e 49 anni (31,7%). Al contrario, sono più virtuosi i giovani sotto i 30 anni (1,8%) e gli over 70 (6,3%).

Per i proprietari, la morosità degli inquilini si è tradotta in una perdita di quasi 10 mensilità nell’arco degli ultimi dieci anni.

E addirittura, molti immobili vengono oggi tenuti sfitti proprio nel timore dei proprietari di incappare in inquilini morosi. Secondo un sondaggio interno, si tratterebbe addirittura del 30% delle case sfitte.

Senza considerare che sugli immobili occupati da morosi si pagano comunque le tasse anche senza incassare le rendite da locazione. Ed anche ai fini IMU, per ottenere una riduzione è necessario aver avviato una procedura di sfratto.

Guida al contratto di affitto 6 Novembre 2024 L’insolvenza nelle locazioni immobiliari di tipo residenziale in Italia riguarderebbe soprattutto i contratti di affitto a costo medio-basso: in oltre il 60% dei casi, gli insoluti non superano i 500 euro mensili.

La morosità è anche uno dei principali motivi di sfratto, basti pensare che dei quasi 40mila provvedimenti emessi lo scorso anno quasi l’80% è stato dovuto al mancato versamento del canone da parte degli inquilini, mentre solo una minima parte per fine locazione e una percentuale ancora più esigua per stretta necessità.