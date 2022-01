Anagrafe digitale: come accedere ai servizi online

Completato il processo di digitalizzazione dell’Anagrafe nazionale della popolazione italiana: come accedere ai dati anagrafici e ottenere certificati.

Il lungo processo di digitalizzazione dell’Anagrafe nazionale della popolazione italiana è stato finalmente portato a compimento: l’ANPR contiene i dati di tutti i Comuni italiani e permette l’accesso a una lunga serie di servizi online.

Certificati anagrafici online e gratuiti 12 Novembre 2021 Gli italiani residenti nei 7.903 Comuni del territorio, ma anche quelli all’estero iscritti all’AIRE, possono verificare dati anagrafici e chiedere l’eventuale correzione, ma anche stampare certificati e fruire dei servizi disponibili in modo facile e sicuro.

Per accedere al proprio profilo utente attraverso il portale ufficiale dell’ANPR è necessario indicare il proprio il recapito (email o numero di telefono) dove ricevere in automatico le notifiche delle risposte ricevute dal Comune. In questo modo, infatti, sarà possibile ottenere autocertificazioni e certificazioni sia per sé stessi sia per i componenti del proprio nucleo familiare (nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, allo Stato civile e di famiglia).

Le certificazioni – specifica il Ministro Renato Brunetta – non serviranno alla Pubblica Amministrazione, ma solo ai privati, perché qualunque Comune, grazie ad ANPR, è già in possesso di tutti i dati dei cittadini. Un passo concreto verso il principio once only, secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni che già possiedono.

I vantaggi, come sottolinea Brunetta, sono molteplici e spaziano dall’introduzione di procedure più rapide e semplici alla garanzia della sicurezza del dato, dal risparmio di tempo dovuto alla semplificazione della comunicazione alla riduzione del margine di errore.

Nei prossimi mesi, inoltre, il sito ANPR attiverà ulteriori servizi per il cittadino, tra cui le procedure online per effettuare il cambio di residenza.